У аэропорта Кабула собралось около 1,5 тысячи человек в надежде на эвакуацию

Обстановка у стен аэропорта в Кабуле. Видео © Twitter / Ian Pannell

Вблизи аэропорта в Кабуле в надежде эвакуироваться из Афганистана собралась большая толпа. По данным агентства Reuters, там находится около полутора тысяч человек.

Как отметил один из западных дипломатов, территория вокруг воздушной гавани заполнена людьми, несмотря на заявления Посольства США не пытаться проникнуть в аэропорт самостоятельно, без указания властей. Кроме того, людей призывают "немедленно покинуть" пропускные пункты из-за угроз безопасности. Судя по кадрам с места событий, там находятся мужчины, женщины и даже семьи. Работа аэропорта в данный момент замедлена, однако планируется, что в течение дня он начнёт функционировать в усиленном режиме.

Ранее в НАТО сообщили об угрозе теракта в аэропорту Кабула. По мнению генерального секретаря альянса, идёт одна из крупнейших операций по эвакуации в истории.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.