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    Армения обвинила Азербайджан в перекрытии ведущей в Иран дороги

    В СНБ республики сообщили, что идут "работы по открытию дороги", запуску "нормального передвижения людей и транспортных средств".

    26 августа, 04:52
    <p>Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

    Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

    В Службе национальной безопасности Армении заявили, что военнослужащие Азербайджана накануне вечером заблокировали участок дороги Горис — Капан, которая связывает республику с Ираном.

    Как заявили в пресс-службе СНБ, это было сделано 25 августа примерно в 23:00 (22:00 мск). Перекрыт оказался участок Кармракар — Шурнух.

    "Транспортные средства с указанного участка были эвакуированы. Ведутся работы по открытию дороги и возобновлению нормального передвижения людей и транспортных средств", — сообщили в службе.

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    А несколькими днями ранее сообщалось, что вооружённые силы Азербайджана обстреляли территорию Армении на Гехаркуникском участке границы. По версии Еревана, огонь вёлся из стрелкового вооружения, тяжёлое не применялось.

    Авторы
    Андрей Григорьев
    Андрей Григорьев

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