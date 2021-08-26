Армения обвинила Азербайджан в перекрытии ведущей в Иран дороги
В СНБ республики сообщили, что идут "работы по открытию дороги", запуску "нормального передвижения людей и транспортных средств".
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
В Службе национальной безопасности Армении заявили, что военнослужащие Азербайджана накануне вечером заблокировали участок дороги Горис — Капан, которая связывает республику с Ираном.
Как заявили в пресс-службе СНБ, это было сделано 25 августа примерно в 23:00 (22:00 мск). Перекрыт оказался участок Кармракар — Шурнух.
"Транспортные средства с указанного участка были эвакуированы. Ведутся работы по открытию дороги и возобновлению нормального передвижения людей и транспортных средств", — сообщили в службе.
А несколькими днями ранее сообщалось, что вооружённые силы Азербайджана обстреляли территорию Армении на Гехаркуникском участке границы. По версии Еревана, огонь вёлся из стрелкового вооружения, тяжёлое не применялось.
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