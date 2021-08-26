Армения обвинила Азербайджан в перекрытии ведущей в Иран дороги

В Службе национальной безопасности Армении заявили, что военнослужащие Азербайджана накануне вечером заблокировали участок дороги Горис — Капан, которая связывает республику с Ираном.

Как заявили в пресс-службе СНБ, это было сделано 25 августа примерно в 23:00 (22:00 мск). Перекрыт оказался участок Кармракар — Шурнух.

"Транспортные средства с указанного участка были эвакуированы. Ведутся работы по открытию дороги и возобновлению нормального передвижения людей и транспортных средств", — сообщили в службе.