





Не спадает накал страстей, теперь негативных, между бывшими супругами Мамаевыми — футболистом Павлом и инста-дивой Аланой. Теперь она затеяла "Исповедь про развод и мизерные алименты", отвечая экс-мужу, который назвал её дьяволом. Но главным предметом споров сегодня являются разбирательства по поводу имущества и ребёнка.

32-летний футболист настаивает на том, что дочь должна проживать с ним. Алана отстаивает свои права и надеется, что суд оставит ребёнка ей, ведь, по её словам, спортсмен на самом деле ведёт нездоровый образ жизни — страдает алкоголизмом, причём давно.

"После восьми лет алкоголизма Паши у меня отвращение к спиртному и к пьяным людям. Но позволить себе выпить бокал красного я могу", — пишет Алана в сториз в "Инстаграме" на вопрос фолловеров о её отношении к алкоголю.

Ранее Лайф писал, что 17 сентября Первомайский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит иск футболиста к бывшей супруге о разделе имущества.