"Восемь лет алкоголизма": Алана Мамаева заявила о пагубном пристрастии бывшего мужа к спиртному
Супругам предстоит раздел имущества и вопрос, с кем суд оставит их дочь. Блогерша в соцсетях бросила ответный вызов футболисту.
Фото © Instagram / Алана Мамаева
Не спадает накал страстей, теперь негативных, между бывшими супругами Мамаевыми — футболистом Павлом и инста-дивой Аланой. Теперь она затеяла "Исповедь про развод и мизерные алименты", отвечая экс-мужу, который назвал её дьяволом. Но главным предметом споров сегодня являются разбирательства по поводу имущества и ребёнка.
32-летний футболист настаивает на том, что дочь должна проживать с ним. Алана отстаивает свои права и надеется, что суд оставит ребёнка ей, ведь, по её словам, спортсмен на самом деле ведёт нездоровый образ жизни — страдает алкоголизмом, причём давно.
"После восьми лет алкоголизма Паши у меня отвращение к спиртному и к пьяным людям. Но позволить себе выпить бокал красного я могу", — пишет Алана в сториз в "Инстаграме" на вопрос фолловеров о её отношении к алкоголю.
Ранее Лайф писал, что 17 сентября Первомайский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит иск футболиста к бывшей супруге о разделе имущества.
Напомним, Павел и Алана поженились в 2013 году, однако брак не был идеальным. Экс-модель отмечала, что ждала супруга из тюрьмы, простила измену и пыталась выставить перед другими хорошим отцом. Однако в марте Мамаева узнала, что футболист снова изменяет ей — с моделью Ирен Гарсией, и больше терпеть подобное не стала. О том, что у футболиста сейчас роман с блогером Надеждой Санько, экс-супруга в соцсетях сообщила сама.
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