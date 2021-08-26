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    "Антиамериканец!": Шварценеггер резко высказался об антимасочниках и поплатился контрактом со спонсором

    Компания по производству спортивных добавок сочла его заявления попирающими американскую идею о личных свободах и решила не давать ему денег.

    26 августа, 03:53
    <p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/arnold/photos/10156671439561760" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Арнольд Шварценеггер</a></p>

    Фото © Facebook / Арнольд Шварценеггер

    Звезда "Терминатора" и экс-глава Калифорнии Арнольд Шварценеггер в интервью ведущей CNN Бьянке Голодрыге заявил, что люди, которые игнорируют пандемию коронавируса, нуждаются в проверке на вменяемость, и назвал американцев, выступающих против ношения масок, "тупицами". Этот разгром антимасочников стоил знаменитости корпоративного спонсора на предстоящих соревнованиях по бодибилдингу в Колумбусе.

    "У вас есть свобода носить маску, но вы считаете себя умнее других? Вы тупицы, потому что не носите маску. Потому что вы должны защищать своих собратьев — американцев, находящихся рядом с вами. К чёрту свою свободу", — заявил Шварценеггер.

    Компания по производству спортивных добавок REDCON1 сообщила, что из-за подобных "антиамериканских" высказываний Шварценеггера отказывается спонсировать соревнования по бодибилдингу Arnold Classic, которые пройдут в следующем месяце. Несмотря на то что фирма потратила сотни тысяч долларов на то, чтобы стать главным спонсором мероприятия, а в этом году — эксклюзивным спонсором веб-трансляции, она сделала шокировавшее бодибилдера сообщение.

    "С тяжёлым сердцем и некоторой искренней печалью REDCON1 решила прекратить всякую поддержку Arnold Classic и других связанных с Арнольдом событий по всему миру. Любой, кто говорит: "К чёрту свои свободы", — антиамериканец, а REDCON1 — патриотический бренд, выступающий за свободу. Мы за свободу выбора", — написал в "Инстаграме" основатель REDCON1 Аарон Сингерман.

    Железный Арни поспешил ответить своему спонсору сообщением в соцсетях. Он опубликовал пост, в котором изрядно поубавил резкости, хотя и остался при своём мнении.

    "Я высказался о свободе и долге, о своей обязанности чтить подвиги американских героев, которые жертвовали собой ради нас на протяжении всей нашей истории", ответил "Терминатор".

    Арнольд Шварценеггер привился от коронавируса прямо в авто — видео

    Арнольд Шварценеггер привился от коронавируса прямо в авто — видео

    Ранее Лайф рассказывал, что Арнольд Шварценеггер с самого начала пандемии был сторонником следования всем рекомендациям от медиков. Например, через свои соцсети он даже учил людей, как правильно мыть руки.

    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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