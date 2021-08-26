Москвичам пообещали дождливый день и холодную ночь
Если в столице в тёмное время суток температура упадёт до 13 градусов, то по области - до десяти.
Фото © Агентство "Москва" \ Сергей Киселев
В Москве четверг будет дождливым. Температуры воздуха днём не поднимется выше 21 градуса, а ночью опустится до 13. Такой прогноз составили в Гидрометцентре России.
Что же касается Московской области, там днём будет чуть теплее – до 23 градусов тепла, а вот ночью наоборот – может похолодать до 10 градусов. Ветер будет юго-восточный, со скоростью 10 м\с. Атмосферное давление будет на отметке 748 мм ртутного столба.
Ранее в Гидрометцентре рассказали, какие регионы России в сентябре ждут заморозки. В большей части страны погода и количество осадков будут соответствовать климатической норме.
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