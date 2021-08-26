Москвичам пообещали дождливый день и холодную ночь

В Москве четверг будет дождливым. Температуры воздуха днём не поднимется выше 21 градуса, а ночью опустится до 13. Такой прогноз составили в Гидрометцентре России.

Что же касается Московской области, там днём будет чуть теплее – до 23 градусов тепла, а вот ночью наоборот – может похолодать до 10 градусов. Ветер будет юго-восточный, со скоростью 10 м\с. Атмосферное давление будет на отметке 748 мм ртутного столба.