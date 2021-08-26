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    Москвичам пообещали дождливый день и холодную ночь

    Если в столице в тёмное время суток температура упадёт до 13 градусов, то по области - до десяти.

    26 августа, 03:14
    <p>Фото © Агентство "Москва" \ Сергей Киселев</p>

    Фото © Агентство "Москва" \ Сергей Киселев

    В Москве четверг будет дождливым. Температуры воздуха днём не поднимется выше 21 градуса, а ночью опустится до 13. Такой прогноз составили в Гидрометцентре России.

    Что же касается Московской области, там днём будет чуть теплее – до 23 градусов тепла, а вот ночью наоборот – может похолодать до 10 градусов. Ветер будет юго-восточный, со скоростью 10 м\с. Атмосферное давление будет на отметке 748 мм ртутного столба.

    В Гидрометцентре назвали сроки сохранения аномально тёплой погоды в России

    В Гидрометцентре назвали сроки сохранения аномально тёплой погоды в России

    Ранее в Гидрометцентре рассказали, какие регионы России в сентябре ждут заморозки. В большей части страны погода и количество осадков будут соответствовать климатической норме.

    Авторы
    Андрей Григорьев
    Андрей Григорьев

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