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    Россиянам рассказали, что изменилось в правилах наследования

    Одно из новшеств — единая биометрическая система Центробанка, по которой теперь могут проверить личность претендентов.

    26 августа, 02:47
    <p>Фото © Pexels</p><p></p>

    Фото © Pexels

    Процедура оформления вступления в наследство в 2021 году заметно упростилась. Информацию об открытии дела теперь можно проверить на едином сайте Федеральной нотариальной палаты. А запросы в банки и госучреждении о сведениях, например, по банковским счетам или неполученной пенсии наследодателя теперь делает нотариус, рассказал председатель коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис.

    Наличие совместно нажитого имущества наследодателя и его супруга можно также выяснить посредством нотариуса. Росреестр теперь обязан эти сведения направлять в нотариат, объяснил Заблоцкис в беседе с агентством "Прайм". Ещё одно новшество — единая биометрическая система Центробанка, по которой могут проверить личность претендентов.

    "Что касается обеспечения безопасности наследников от мошеннических действий, то теперь на свидетельства о праве на наследство и на завещания обязательно нанесение специальных QR-кодов, подделать которые достаточно сложно", — подытожил Заблоцкис.

    Ранее Лайф сообщал, что юрист рассказала, как из-за одного слова можно лишиться наследства. Эксперт отметила, что дела, в которых оспариваются завещания, всегда сложные и неоднозначные.

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    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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