Американские СМИ описали пять моментов, когда СССР мог выиграть холодную войну

Автор NI попытался проанализировать политическую ситуацию XX века и найти поворотные моменты, которые могли бы дать истории другую дорогу.

Журналист и профессор национальной безопасности Военно-морского колледжа США Том Николс, чьи работы касаются России и ядерного оружия, попытался проанализировать политическую ситуацию XX века и отыскать пять способов, которыми СССР мог бы выиграть холодную войну или остаться жизнеспособным конкурентом Штатов. Он пригласил в своей статье читателя The National Interest в альтернативную историю, некую игру в "что, если...".

1938 год: Сталин не убивает всех талантливых коммунистов. Автор NI считает, что именно в этот период Иосиф Сталин несколько скорректировал свою политику. После репрессий последних лет он выдвигает на должности малоопытных молодых людей. Между тем "на самом деле у них имелся только один важный навык: они знали, как выживать в сталинской России", — пишет журналист. По мнению Николса, самые яркие представители поколения революции уже были загублены в период с 1934-го по 1938-й.

1947 год: Трумэн теряет самообладание. Крайне неудачным периодом для Запада называет Николс это время: Советы взорвали свою первую ядерную бомбу, и Китай вышел из горнила мировой войны и гражданской борьбы в Азии в качестве крупной коммунистической державы. Но настоящее, по мнению журналиста, испытание Штаты прошли двумя годами ранее. Гарри Трумэн в 1947-м должен был решить, действительно ли Америка пойдёт по стопам Великобритании, став блюстителем европейского порядка. Греция в разгаре гражданской войны. Другие части Западной Европы, сломленные духом и обанкроченные, являются "лёгкой добычей".

"Представьте себе, что в 1947 году Трумэн бросает греков. Он тянет Америку домой — как в политическом, так и в военном отношении. Кроме того, Трумэн решает, что отделение Америки от Европы не означает никакого вмешательства ЦРУ в итальянские выборы в 1948 году. Италия (как и Чехословакия в том же году) втягивается в советскую орбиту, избирая коммунистов. Франция, уже ставшая домом для сильной Коммунистической партии, следует этому же примеру. Греческие коммунисты, не встречая сопротивления, завершают свою революцию", — предлагает читателю другое развитие истории Николс.

1976 год: операция "Красный рассвет". Американская экономика потерпела крах. Нефтяные эмбарго и деиндустриализация, приведшие к "стагфляции", состояние высокой инфляции, безработица и низкие темпы роста. США изгнаны из Вьетнама в 1975 году коалицией коммунистических государств, включая СССР. Президент Форд умоляет НАТО остаться вместе. Славная армия Штатов погрязла в наркотиках и преступности, пишет автор. Если бы, по мнению журналиста, в этот момент СССР пошёл в наступление — не встретил бы никакого сопротивления.

1979 год: Ленин не отправляется в "джунгли". Николс считает, что советская кампания в Афганистане была намного меньше продумана, чем американское вмешательство во Вьетнам. Она была безнадёжна изначально, пишет автор статьи, Леонид Брежнев был не самым лучшим лидером, и все советские лидеры якобы знали, что экономика СССР не потянет этот проект. Но к тому времени, по мнению журналиста, дальновидных политиков в стране не осталось.

1988 год: китайский синдром. К власти приходит Михаил Горбачёв, и, как пишет Николс, вместо того чтобы либо открыть советскую экономику, либо приложить усилия к сохранению Союза, он придумывает себе новый пост — "президента СССР". Соблазнительный пример Китая — как с точки зрения силы, так и в плане финансов — обсуждался в Москве на протяжении всего позднесоветского периода, но Кремль не знал, как заставить этот механизм работать. И в результате запущенная в 1980-х — начале 1990-х Горбачёвым центробежная сила развалила Советский Союз окончательно.