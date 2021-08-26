Словно оправдывая своё название, группа "Отпетые мошенники" распалась из-за финансовых махинаций внутри коллектива. Об этом заявил один из участников, Вячеслав Зинуров, более известный по сценическому псевдониму Том Хаос. Он утверждает, что решил разорвать общение с теми, кого считал своей семьёй, потому что узнал о том, что из гонорарной кассы большую часть втайне себе забирали Сергей Аморалов и концертный директор.

"Не ожидал такого поступка от людей, которых считал своей семьёй. Мы обязательно встретимся когда-нибудь на концертных площадках, но вряд ли вернём наше общение. Сейчас я готовлю сольную программу, и уже в сентябре состоится мой первый концерт", — поведал Том порталу Star Hit.

В 2006 году трио "Отпетые мошенники" превратилось в дуэт — из коллектива ушёл Гарик Богомазов. После Лайф писал, что экс-солист работает таксистом. Затем серьёзно поссорились оставшиеся солисты группы — Том Хаос и Сергей Аморалов. И это в аккурат перед анонсируемым 28-ого августа выступлением в концерте.