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    "Не ожидал такого": Бывшие "Отпетые мошенники" раскрыли, из-за чего распалась группа

    Звёздное трио из 90-ых давно уже стало дуэтом. Недавно рассорились и оставшиеся двое участников группы. Один из них теперь готовит сольную карьеру.

    26 августа, 02:01
    <p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/otpetyemoshenniki?z=photo-5213998_457295212/wall-909961_7468" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Отпетые мошенники</a></p>

    Фото © VK / Отпетые мошенники

    Том Хаос. Фото © VK / Том-Хаос (Вячеслав Зинуров)

    Том Хаос. Фото © VK / Том-Хаос (Вячеслав Зинуров)

    Словно оправдывая своё название, группа "Отпетые мошенники" распалась из-за финансовых махинаций внутри коллектива. Об этом заявил один из участников, Вячеслав Зинуров, более известный по сценическому псевдониму Том Хаос. Он утверждает, что решил разорвать общение с теми, кого считал своей семьёй, потому что узнал о том, что из гонорарной кассы большую часть втайне себе забирали Сергей Аморалов и концертный директор.

    "Не ожидал такого поступка от людей, которых считал своей семьёй. Мы обязательно встретимся когда-нибудь на концертных площадках, но вряд ли вернём наше общение. Сейчас я готовлю сольную программу, и уже в сентябре состоится мой первый концерт",поведал Том порталу Star Hit.

    В 2006 году трио "Отпетые мошенники" превратилось в дуэт — из коллектива ушёл Гарик Богомазов. После Лайф писал, что экс-солист работает таксистом. Затем серьёзно поссорились оставшиеся солисты группы — Том Хаос и Сергей Аморалов. И это в аккурат перед анонсируемым 28-ого августа выступлением в концерте.

    Экс-солиста "Отпетых мошенников" выгнали из группы после аварии

    Экс-солиста "Отпетых мошенников" выгнали из группы после аварии

    Ранее Лайф писал о том, что стало с участниками самой популярной российской рэп-группы 90-х "Отпетые мошенники".

    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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