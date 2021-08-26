Педиатр рассказал, какую форму не стоит покупать детям в школу

Некоторые очевидные истины взрослым могут даже не прийти в голову, но будут иметь большое значение в плане безопасности.

Тесная и жаркая форма из искусственных тканей может навредить здоровью ребёнка, заявил главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов. Он напомнил, что дети проводят в школе от пяти до десяти часов, поэтому важно обратить внимание на то, в чём они будут всё это время. Дорогие вещи в ущерб количеству комплектов тоже брать не стоит, отметил врач. Тапочки, балетки и кеды — не лучший вариант обуви. И вообще, школьный гардероб прежде всего должен нравиться самому владельцу, отметил доктор.

Чтобы чаще стирать или чистить, выбирать нужно одежду, лёгкую в уходе, отметил Османов в беседе с РИА "Новости". Лучше также разместить на ней ярлычок с указанием имени и фамилии, класса. Надо снабдить верхнюю одежду светоотражающими наклейками или нашивками, оптимально — на боковой поверхности плеча. Чтобы он не терял так необходимых в холодное время года аксессуаров — шапки, шарфика, перчаток, — необходимо сразу приучить его вкладывать их в рукава.

"Сменная обувь в школе является обязательной. Выбирайте лёгкую и удобную обувь из натуральных материалов, снабжённую супинатором. Тапочки, балетки, кеды — не лучший вариант сменной обуви. Для занятий физкультурой оптимальный вариант — кроссовки. Убедитесь, что ребёнок умеет правильно завязывать шнурки. В противном случае выберите обувь на липучках во избежание травм. Уличная обувь должна соответствовать сезону, хорошо чиститься, легко сниматься и надеваться", — добавил врач.