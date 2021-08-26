В Новосибирске семь человек пострадали в аварии с автобусом

В Дзержинском районе Новосибирска произошла авария с участием микроавтобуса. Главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова сообщила, что пострадало семь человек.

"Из них три мужчины, четыре женщины, одна из них 17-летняя. Из них тяжёлых двое, один в лёгкой степени. Шесть человек доставлены в стационар", — приводит ТАСС слова медика.