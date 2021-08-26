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В Новосибирске семь человек пострадали в аварии с автобусом

Двое из них получили тяжёлые травмы. В стационар было отправлено шесть человек.

26 августа, 01:35

Фото © Агентство "Москва"

В Дзержинском районе Новосибирска произошла авария с участием микроавтобуса. Главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова сообщила, что пострадало семь человек.

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"Из них три мужчины, четыре женщины, одна из них 17-летняя. Из них тяжёлых двое, один в лёгкой степени. Шесть человек доставлены в стационар", — приводит ТАСС слова медика.

Ранее Лайф рассказывал, что трое детей и двое взрослых погибли в жутком ДТП с КамАЗом и легковушкой в Калмыкии.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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