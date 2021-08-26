Готовиться к новым пандемиям осенью и выработать меры реагирования на них призвал страны генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус. Он отметил, что несмотря на то, что ситуация в мире стабилизировалась, заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне.

"Эта стабильность [количества ежедневно выявляемых заболевших и умерших от ковида в мире] на очень высоком уровне — более 4,5 млн случаев заболеваний и 68 000 смертей", — отметил Гебреисус во время трансляции.

Он напомнил, что предстоящие три месяца будут критически важным периодом в подготовке стран к реагированию на будущие пандемии. Так, в сентябре начинается сессия Генеральной Ассамблеи ООН, в октябре состоится саммит Группы двадцати (G20), а в ноябре — специальная сессия ВОЗ. Гендиректор напомнил, что ВОЗ имеет "уникальный глобальный мандат", объединяя 194 страны. Гебреисус высказался против создания "структур, параллельных ВОЗ", поскольку это может привести к "дальнейшей фрагментации глобальной архитектуры здравоохранения". Особое внимание он акцентировал на "легитимности" организации и вовлечённости всех её участников и партнёров, занимающихся окружающей средой и здоровьем животных. Работа должна быть увязана с "конституционным мандатом ВОЗ", отметил глава ВОЗ.