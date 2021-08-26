Ситуация стабильно плохая: Глава ВОЗ призвал страны готовиться к новым пандемиям
Гебреисус анонсировал три крупных мероприятия, включая специальную сессию. И напомнил, что положение дел требует вовлечённости всех государств-участников.
Фото © Twitter / Тедрос Аданом Гебреисус
Готовиться к новым пандемиям осенью и выработать меры реагирования на них призвал страны генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус. Он отметил, что несмотря на то, что ситуация в мире стабилизировалась, заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне.
"Эта стабильность [количества ежедневно выявляемых заболевших и умерших от ковида в мире] на очень высоком уровне — более 4,5 млн случаев заболеваний и 68 000 смертей", — отметил Гебреисус во время трансляции.
Он напомнил, что предстоящие три месяца будут критически важным периодом в подготовке стран к реагированию на будущие пандемии. Так, в сентябре начинается сессия Генеральной Ассамблеи ООН, в октябре состоится саммит Группы двадцати (G20), а в ноябре — специальная сессия ВОЗ. Гендиректор напомнил, что ВОЗ имеет "уникальный глобальный мандат", объединяя 194 страны. Гебреисус высказался против создания "структур, параллельных ВОЗ", поскольку это может привести к "дальнейшей фрагментации глобальной архитектуры здравоохранения". Особое внимание он акцентировал на "легитимности" организации и вовлечённости всех её участников и партнёров, занимающихся окружающей средой и здоровьем животных. Работа должна быть увязана с "конституционным мандатом ВОЗ", отметил глава ВОЗ.
Ранее в ВОЗ заявили, что дельта-штамм опережает меры реагирования на пандемию. Число госпитализаций растёт в тех странах, где низок уровень вакцинации, а также принимаются "ограниченные меры в сфере общественного здравоохранения".
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