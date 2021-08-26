Врач рассказала, как избежать постковидных осложнений на почки

Осложнения после коронавирусной инфекции могут ударить не только по органам дыхания. Вирус использует фермент АПФ2 для проникновения в клетки в качестве рецептора. Они есть в сердце, в подвздошной кишке, в пищеводе, в мочевом пузыре. В почках их в два раза больше, поэтому эти органы подвергаются двойному риску, и это один из факторов смертности при ковиде. Об этом рассказала врач-нефролог Анна Коробкина.

"Острая почечная недостаточность может возникать вследствие прикрепления вируса, также тут играют роль гипоксия, тромботические нарушения. Острое повреждение почек — один из факторов смертности при ковиде, особенно это касается пациентов с тяжёлым течением болезни", — предупредила Анна Коробкина в интервью радио Sputnik.

Но главное препятствие на пути к выздоровлению, отмечает врач — незнание пациентов о проблемах с почками. А ковид имеет способность обострять имеющуюся проблему со здоровьем, говорит Коробкина. Да и в целом, почечная функция с годами угасает, отмечает врач, это вирус и вытащит наружу, как тригер. Предотвратить смертельно опасные последствия можно. Если поставили диагноз ковид — сдайте анализ мочи на предмет наличия белка, биохимический анализ крови на уровень креатинина. Это базовый скрининг, чтобы проверить, насколько хорошо работают почки.

"В последующем, чтобы исключить воздействие коронавируса на почечную ткань, нужно следить за параметрами свёртываемости крови и проводить профилактику тромбозов, ведь тромбы образуются в том числе в почечных сосудах", — посоветовала эксперт.