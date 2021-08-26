Крупные обвалы раскалённого материала происходят сейчас в районе вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщают на Ключевской вулканостанции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Учёные предупреждают о повышенной опасности местонахождения в этом районе, активность извержения всё нарастает.

"Вулканическая активность Шивелуча продолжает нарастать. Над юго-восточной кромкой кратера постоянно наблюдается свечение. Периодически происходят небольшие обвалы и раскалённые лавины по южному и юго-восточному склону купола. До четырёх раз за ночь происходят крупные обвалы с образованием лавин и пепловых выбросов", — рассказал РАИ "Камчатка-информ" сотрудник ДВО РАН Юрий Демянчук.

Извержению присвоен оранжевый уровень — на одну ступень ниже самого опасного. 25 августа зарегистрировали парогазовый выброс высотой порядка 3,5 км. Происходит извержение с выбросом пепла. Учёные сокрушаются, что предупреждения об угрозе смерти на вулкане не останавливают туристов.

"Люди приезжают посмотреть на извержение, не осознавая, какому риску себя подвергают. От пирокластического потока невозможно убежать, температура внутри потока может достигать 800 градусов Цельсия. Опасность представляют также пепловые выбросы и обвалы", — говорит Демянчук.