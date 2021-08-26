Самолёты Минобороны эвакуировали людей из Афганистана в Подмосковье

В подмосковном аэропорту Чкаловский приземлились самолёты Ил-62 и Ил-76 Минобороны России, которые эвакуировали людей из Афганистана. На их борту прибыло около 100 человек.

Как сообщили в военном ведомстве, из Афганистана эвакуированы в основном россияне афганского происхождения. После приземления они направлены на пограничный контроль.