Самолёты Минобороны эвакуировали людей из Афганистана в Подмосковье
В основном оттуда доставлены россияне афганского происхождения. После приземления они направлены на пограничный контроль.
Фото © Минобороны РФ
В подмосковном аэропорту Чкаловский приземлились самолёты Ил-62 и Ил-76 Минобороны России, которые эвакуировали людей из Афганистана. На их борту прибыло около 100 человек.
Как сообщили в военном ведомстве, из Афганистана эвакуированы в основном россияне афганского происхождения. После приземления они направлены на пограничный контроль.
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Ранее Лайф сообщал, что Минобороны по поручению президента РФ Владимира Путина эвакуирует из Афганистана более 500 человек. С этой целью туда вылетали четыре самолёта. По данным СМИ, украинцы отказались от посадки на российские борта.
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