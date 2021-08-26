НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Самолёты Минобороны эвакуировали людей из Афганистана в Подмосковье

    В основном оттуда доставлены россияне афганского происхождения. После приземления они направлены на пограничный контроль.

    25 августа, 23:20
    <p>Фото © Минобороны РФ</p>

    Фото © Минобороны РФ

    В подмосковном аэропорту Чкаловский приземлились самолёты Ил-62 и Ил-76 Минобороны России, которые эвакуировали людей из Афганистана. На их борту прибыло около 100 человек.

    Как сообщили в военном ведомстве, из Афганистана эвакуированы в основном россияне афганского происхождения. После приземления они направлены на пограничный контроль.

    Угнали не самолёт, а совесть: Почему Россия эвакуирует украинцев из Афганистана, в то время как украинские пилоты зарабатывают деньги на богатых иностранцах

    Угнали не самолёт, а совесть: Почему Россия эвакуирует украинцев из Афганистана, в то время как украинские пилоты зарабатывают деньги на богатых иностранцах

    Ранее Лайф сообщал, что Минобороны по поручению президента РФ Владимира Путина эвакуирует из Афганистана более 500 человек. С этой целью туда вылетали четыре самолёта. По данным СМИ, украинцы отказались от посадки на российские борта.

    Авторы
    Андрей Григорьев
    Андрей Григорьев

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      В Подмосковье приземлились все 4 самолёта Минобороны с эвакуированными из Кабула

      сегодня в 00:08

      Четыре самолёта вылетели из Кабула с россиянами, украинцами и гражданами стран ОДКБ на борту

      вчера в 13:02

      Эксперт заявил, что смешанная форма обучения в вузах оправдала себя

      вчера в 22:30

      "Подложила свинью": Пушков рассказал о медвежьей услуге президента Эстонии Украине

      сегодня в 00:35

      Врач рассказала, как избежать постковидных осложнений на почки

      сегодня в 00:29

      Новости партнеров

      Layer 1