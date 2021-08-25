Угнали не самолёт, а совесть: Почему Россия эвакуирует украинцев из Афганистана, в то время как украинские пилоты зарабатывают деньги на богатых иностранцах Политолог Дмитрий Родионов — об украинской зраде и "угоне" самолёта в дни юбилея, а также о том, почему реальную заботу о гражданах республики проявляет не Киев, а Москва. 25 августа, 17:09 Фото © ТАСС / ЕРА / STRINGER

Украина получила неожиданный "подарок" на 30-летие незалежности — сообщение об угоне военного самолёта из Афганистана, который должен был эвакуировать украинских граждан из этой страны. Как сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, неизвестные угнали самолёт и использовали его для вывоза людей в Иран. При этом инцидент произошёл на прошлой неделе, однако рассказать о нём в МИД решились только сейчас.

— Наш самолёт захватили другие люди. Во вторник у нас фактически украли самолёт — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев, — заявил украинский дипломат.

Енин также рассказал, что последующие три попытки вывезти граждан Украины тоже не увенчались успехом: гражданам страны не удавалось попасть на территорию аэропорта Кабула.

Конечно, то, что происходит сегодня в воздушной гавани афганской столицы, это, как говорится, что-то с чем-то, но, чтобы вот так вот брали и угоняли самолёт, это уже перебор. Хотя Украину этим не удивишь — за годы незалежности там привыкли и не к такому.

Впрочем, украинский МИД сразу же опроверг заявление замглавы ведомства — официальный представитель МИД Олег Николенко сообщил, что информация о захвате лайнера не соответствует действительности. По его словам, все самолёты, используемые для эвакуации 256 украинцев из Афганистана, успешно вернулись на родину.

— Нужно было обеспечить, чтобы необходимые люди сели на необходимый самолёт в безопасных условиях и дальше безопасно вернулись домой. МИД остаётся на связи с украинцами, которые продолжают быть в Афганистане, и прорабатывает возможные безопасные пути их эвакуации, — сообщил он.

И вот как это понимать? Замминистра врёт? Распространяет дезу? Или МИД срочно пытается скрыть утечку информации, которую замминистра случайно выболтал? Неубедительно звучит…

В украинском внешнеполитическом ведомстве всё попытались списать на хаос в Кабуле и недопонимание слов чиновника.

— Евгений Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы вытянуть украинцев. Должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну, — заявил Николенко.

Сразу после этого в СМИ и блогосфере начали появляться различные версии произошедшего — одна экзотичнее другой. К примеру, звучала версия, что самолёт был использован странами НАТО для эвакуации собственных граждан без оповещения об этом Украины.

Более детально в вопросе разобралась "Страна.ua" (недавно подвергнутая репрессиям, очевидно, за неудобную правду). Издание со ссылкой на источники в авиационных кругах сообщило, что украинский самолёт, который якобы захватили в Кабуле, был выкуплен богатыми афганскими бизнесменами за валюту, золото и драгоценные камни. В частности, речь о шиитах-хазарейцах. При этом оплата шла "мимо кассы". То есть в карман тем самым "авиационным кругам".

Никаких убедительных доказательств журналисты в итоге так и не представили, но, кажется, это та ситуация, когда они не особо нужны. Едва ли кто-то на Украине сомневается, что это могло произойти в реальности. Для Незалежной это уже не вопиющий случай, а норма.

Косвенное подтверждение пришло из Тегерана, власти исламской республики сообщили, что самолёт, об угоне которого ранее сообщил Енин, вылетел из Афганистана и без происшествий добрался до Ирана, откуда после заправки вылетел в Киев. Как рассказал представитель авиационных властей страны, никакого похищения самолёта не было, однако причины полёта в Иран он не назвал.

Впрочем, их уже назвали в "Стране", после подтверждения пребывания самолёта в Иране едва ли стоит сомневаться в том, что всё так и было. Во всяком случае, если украинские власти не предоставят убедительных доказательств наличия уважительной причины эвакуации людей в Иран, а не на Украину. А судя по их молчанию, сказать им особо нечего…

Что это было? Банальное желание заработать? Или натуральная "зрада"? Последнее слово уже настолько вошло в украинский общественно-политический дискурс, что оно давно никого не шокирует. На Украине "зрада" во всём и на каждом шагу. Странно, что никому пока не пришло в голову обвинить в инциденте Россию.

Тем более что вывозом украинцев из Афганистана занялась именно Россия.

Стало известно, что российское оборонное ведомство организовало эвакуацию из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ, Узбекистана и Украины. В операции задействованы четыре транспортника, которые были оперативно сведены в авиагруппу в Ульяновске. Сообщается, что на каждом из них находятся медицинские бригады с необходимым оборудованием и запасом лекарств, сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

Ну, с гражданами стран ОДКБ понятно, но Украина тут при чём? Мы чего-то должны её гражданам? Разумеется, нет. Это жест доброй воли, проявление братских чувств к родственному народу, даже несмотря на то что он пытается от этих родственных связей всячески откреститься. И на этом фоне помощь со стороны России для антироссийских пропагандистов в Киеве — это реальная пощёчина.

Ещё хуже то, что эвакуацию организовал лично министр обороны "страны-агрессора" Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина — то есть те, кого в Киеве считают главными врагами Незалежной. Зрада! Только вопросы тут должны быть не к Путину и Шойгу, а к собственным властям, которые допустили эту ситуацию.

Невольно вспоминается прошлогодняя ситуация с эвакуацией иностранцев из китайской Ухани в начале пандемии, когда Украина также не смогла обеспечить вывоз своих граждан, в итоге помощь вновь оказала Россия. Совершенно безвозмездно. Только если тогда мало кто понимал масштабы бедствия и что делать в такой ситуации, то в Афганистане всё очевидно: эвакуация граждан из охваченной войной страны — операция, которая должна быть отработана до мелочей. Её срыв возможен лишь в результате нелепой случайности или преднамеренного саботажа. К какой категории можно отнести желание неких авиачиновников заработать на богатых иранцах ценой угрозы жизни собственных соотечественников?

Ещё раз обращу внимание на слова Николенко: "Нужно было обеспечить, чтобы необходимые люди сели на необходимый самолёт в безопасных условиях и дальше безопасно вернулись домой".

Только он не уточнил, что это за "необходимые" люди и где их дом. Очевидно, что на Украине необходимые люди — те, кто может заплатить за свою "необходимость" вне зависимости от гражданства. Остальные — люди "неважные", и решать, спасать их или нет, следует по "остаточному принципу".

Только вот "страна-агрессор" людей на необходимых и не очень не делит. Забирает всех, кого может. Бесплатно. Даже если среди спасённых украинцев были те, кто является русофобами. Никто не спрашивает перед посадкой о политических убеждениях.

Показательно, что это происходит в годовщину незалежности. Возможно, ещё какое-то количество украинцев задаст себе вопрос: нужна ли им незалежность в государстве, которое не считает их "необходимыми" людьми, если они не способны подтвердить свою "необходимость" для государства в критический момент золотом и драгоценными камнями.

Авторы Дмитрий Родионов