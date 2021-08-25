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    Угнали не самолёт, а совесть: Почему Россия эвакуирует украинцев из Афганистана, в то время как украинские пилоты зарабатывают деньги на богатых иностранцах

    Политолог Дмитрий Родионов — об украинской зраде и "угоне" самолёта в дни юбилея, а также о том, почему реальную заботу о гражданах республики проявляет не Киев, а Москва.

    25 августа, 17:09
    <p>Фото © ТАСС / ЕРА / STRINGER</p>

    Фото © ТАСС / ЕРА / STRINGER

    Украина получила неожиданный "подарок" на 30-летие незалежности — сообщение об угоне военного самолёта из Афганистана, который должен был эвакуировать украинских граждан из этой страны. Как сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, неизвестные угнали самолёт и использовали его для вывоза людей в Иран. При этом инцидент произошёл на прошлой неделе, однако рассказать о нём в МИД решились только сейчас.

    Наш самолёт захватили другие люди. Во вторник у нас фактически украли самолёт — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев, — заявил украинский дипломат.

    Енин также рассказал, что последующие три попытки вывезти граждан Украины тоже не увенчались успехом: гражданам страны не удавалось попасть на территорию аэропорта Кабула.

    Конечно, то, что происходит сегодня в воздушной гавани афганской столицы, это, как говорится, что-то с чем-то, но, чтобы вот так вот брали и угоняли самолёт, это уже перебор. Хотя Украину этим не удивишь — за годы незалежности там привыкли и не к такому.

    Впрочем, украинский МИД сразу же опроверг заявление замглавы ведомства — официальный представитель МИД Олег Николенко сообщил, что информация о захвате лайнера не соответствует действительности. По его словам, все самолёты, используемые для эвакуации 256 украинцев из Афганистана, успешно вернулись на родину.

    Нужно было обеспечить, чтобы необходимые люди сели на необходимый самолёт в безопасных условиях и дальше безопасно вернулись домой. МИД остаётся на связи с украинцами, которые продолжают быть в Афганистане, и прорабатывает возможные безопасные пути их эвакуации, — сообщил он.

    И вот как это понимать? Замминистра врёт? Распространяет дезу? Или МИД срочно пытается скрыть утечку информации, которую замминистра случайно выболтал? Неубедительно звучит…

    В украинском внешнеполитическом ведомстве всё попытались списать на хаос в Кабуле и недопонимание слов чиновника.

    Евгений Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы вытянуть украинцев. Должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну, — заявил Николенко.

    Сразу после этого в СМИ и блогосфере начали появляться различные версии произошедшего — одна экзотичнее другой. К примеру, звучала версия, что самолёт был использован странами НАТО для эвакуации собственных граждан без оповещения об этом Украины.

    Более детально в вопросе разобралась "Страна.ua" (недавно подвергнутая репрессиям, очевидно, за неудобную правду). Издание со ссылкой на источники в авиационных кругах сообщило, что украинский самолёт, который якобы захватили в Кабуле, был выкуплен богатыми афганскими бизнесменами за валюту, золото и драгоценные камни. В частности, речь о шиитах-хазарейцах. При этом оплата шла "мимо кассы". То есть в карман тем самым "авиационным кругам".

    Никаких убедительных доказательств журналисты в итоге так и не представили, но, кажется, это та ситуация, когда они не особо нужны. Едва ли кто-то на Украине сомневается, что это могло произойти в реальности. Для Незалежной это уже не вопиющий случай, а норма.

    Косвенное подтверждение пришло из Тегерана, власти исламской республики сообщили, что самолёт, об угоне которого ранее сообщил Енин, вылетел из Афганистана и без происшествий добрался до Ирана, откуда после заправки вылетел в Киев. Как рассказал представитель авиационных властей страны, никакого похищения самолёта не было, однако причины полёта в Иран он не назвал.

    Впрочем, их уже назвали в "Стране", после подтверждения пребывания самолёта в Иране едва ли стоит сомневаться в том, что всё так и было. Во всяком случае, если украинские власти не предоставят убедительных доказательств наличия уважительной причины эвакуации людей в Иран, а не на Украину. А судя по их молчанию, сказать им особо нечего…

    Что это было? Банальное желание заработать? Или натуральная "зрада"? Последнее слово уже настолько вошло в украинский общественно-политический дискурс, что оно давно никого не шокирует. На Украине "зрада" во всём и на каждом шагу. Странно, что никому пока не пришло в голову обвинить в инциденте Россию.

    Тем более что вывозом украинцев из Афганистана занялась именно Россия.

    Стало известно, что российское оборонное ведомство организовало эвакуацию из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ, Узбекистана и Украины. В операции задействованы четыре транспортника, которые были оперативно сведены в авиагруппу в Ульяновске. Сообщается, что на каждом из них находятся медицинские бригады с необходимым оборудованием и запасом лекарств, сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

    Ну, с гражданами стран ОДКБ понятно, но Украина тут при чём? Мы чего-то должны её гражданам? Разумеется, нет. Это жест доброй воли, проявление братских чувств к родственному народу, даже несмотря на то что он пытается от этих родственных связей всячески откреститься. И на этом фоне помощь со стороны России для антироссийских пропагандистов в Киеве — это реальная пощёчина.

    Ещё хуже то, что эвакуацию организовал лично министр обороны "страны-агрессора" Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина — то есть те, кого в Киеве считают главными врагами Незалежной. Зрада! Только вопросы тут должны быть не к Путину и Шойгу, а к собственным властям, которые допустили эту ситуацию.

    Невольно вспоминается прошлогодняя ситуация с эвакуацией иностранцев из китайской Ухани в начале пандемии, когда Украина также не смогла обеспечить вывоз своих граждан, в итоге помощь вновь оказала Россия. Совершенно безвозмездно. Только если тогда мало кто понимал масштабы бедствия и что делать в такой ситуации, то в Афганистане всё очевидно: эвакуация граждан из охваченной войной страны — операция, которая должна быть отработана до мелочей. Её срыв возможен лишь в результате нелепой случайности или преднамеренного саботажа. К какой категории можно отнести желание неких авиачиновников заработать на богатых иранцах ценой угрозы жизни собственных соотечественников?

    Ещё раз обращу внимание на слова Николенко: "Нужно было обеспечить, чтобы необходимые люди сели на необходимый самолёт в безопасных условиях и дальше безопасно вернулись домой".

    Только он не уточнил, что это за "необходимые" люди и где их дом. Очевидно, что на Украине необходимые люди — те, кто может заплатить за свою "необходимость" вне зависимости от гражданства. Остальные — люди "неважные", и решать, спасать их или нет, следует по "остаточному принципу".

    Только вот "страна-агрессор" людей на необходимых и не очень не делит. Забирает всех, кого может. Бесплатно. Даже если среди спасённых украинцев были те, кто является русофобами. Никто не спрашивает перед посадкой о политических убеждениях.

    Показательно, что это происходит в годовщину незалежности. Возможно, ещё какое-то количество украинцев задаст себе вопрос: нужна ли им незалежность в государстве, которое не считает их "необходимыми" людьми, если они не способны подтвердить свою "необходимость" для государства в критический момент золотом и драгоценными камнями.

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    Авторы
    Дмитрий Родионов
    Дмитрий Родионов

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