Милосердный нож в спину: Почему мигранты из Афганистана могут смести режимы среднеазитских республик и отправить письма смерти в Россию Автор телеграм-канала "Старше Эдды" Герман Куликовский — о том, кто подготовил миграционную бомбу для России и кому внутри страны хочется поджечь фитиль. 23 августа, 19:15 Фото © ТАСС / AP / Thanassis Stavrakis

Президент Владимир Путин поднял одну из самых важных, по крайней мере для России, тем. Речь идёт о миграционной волне беженцев из Афганистана, готовых покинуть республику прямо сейчас и двинуться на поиски лучшей жизни транзитом через Среднюю Азию. При этом в случае дальнейшей экспансии "Талибана"* за пределы международно признанных границ страны поток спасающихся людей может захлестнуть государства СНГ. Стоит отметить и любезный иезуитский приём "западных партнёров", которые предложили странам Средней Азии и России принять у себя афганских беженцев, так как сами они не успевают оформить визы для всех желающих. Действительно, наглость и абсолютное отсутствие какой-либо рефлексии от подобных заявлений вызывают даже не злость, а хохот.

Неужели "партнёры" и правда думают, что Россия собственными руками возьмёт тут бомбу, которую приготовили именно для неё, принесёт в свой дом и зажжёт фитиль, наблюдая за быстро бегущим огоньком? Ни для кого не секрет, что вывод войск коалиции из Афганистана — это создание потенциально горячей точки в самом мягком подбрюшье России. А те самые беженцы — главная поражающая сила придуманного американцами оружия. По сути, это натуральная человеческая бомба. И задуманное "переселение народов", когда талибы давят на несогласных с их политикой сначала в Афганистане, а затем по всей Средней Азии, создавая многомиллионные миграционные потоки, нацеленные в Россию, должно, по мнению западных стратегов, превратить нашу страну в зону внутренних конфликтов и нанести самый серьёзный удар по всей системе безопасности.

Миллионы незаконных мигрантов создают серьёзное давление на правоохранительные органы и существенным образом влияют на межнациональное согласие в России. ФСБ стабильно отчитывается о предотвращённых терактах и задержанных террористах. Если раньше в основном в подобных отчётах фигурировали представители кавказского бандподполья, то теперь увеличивается число случаев, связанных с выходцами из Среднеазиатского региона. Представьте себе, что будет, если миллионы беженцев из этого региона двинутся в сторону российской границы. И, как правильно сказал Путин, кто поручится, что в их рядах не будет бандитов, убийц, террористов, скрывающихся под маской голодных и обездоленных. Он выразил мнение большинства россиян: "Мы такого не хотим". А авторитет и влияние нашего президента позволят исключить возможность выдачи виз даже соседними странами, у которых с Россией общая граница.

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Похоже, что наш президент — единственный в мире политик, который знает, как бороться с террористической угрозой. Вспомним ежемесячные кровавые акты террора, которые практически не прекращаются на улицах европейских столиц. У нас их нет именно потому, что глава государства смог победить терроризм на Северном Кавказе, не позволил превратить Сирию в очаг мирового джихада, откуда боевики бы распространяли своё влияние на Россию и другие страны.

Министерство обороны РФ, органы ФСБ и МВД готовятся к различным вариантам событий в Центрально-Азиатском регионе. И естественно, что главная задача, как бы нам ни было жалко людей в Афганистане и бывших советских республиках, это сохранение мира и спокойствия граждан в нашей стране. Если же западные партнёры и Турция так беспокоятся об афганских беженцах, то они могут прямо сегодня отменить визовый режим и вывезти страждущих к себе. В конце концов, не наши самолёты 20 лет бомбили кишлаки и не наши солдаты поддерживали на своих штыках власть президентов Карзая и Гани.

В связи с этим хотел бы отметить ещё один момент — то, как в унисон запели различные либеральные издания, призывая Россию проявить милосердие и принять беженцев у себя. Удивительная способность к двоемыслию давно считается отличительной чертой левых либералов и западников. Спорить с ними глупо и контрпродуктивно, и единственный способ их переубедить — это подселить каждому в квартиру по афганскому беженцу, а заодно заставить нести коллективную ответственность за возможное преступление, совершённое их гостем. Ситуация, перед которой оказалась Россия в связи с выводом войск коалиции из Афганистана, и передача этой самой коалицией страны под власть "Талибана" не оставляет шанса на сантименты. Об этом прямо, хоть и дипломатично заявил Путин.

Задача нашего президента — гарантировать гражданам России безопасность, надёжность, спокойную жизнь и уверенность в будущем. Это то, чего ждут люди. Именно политика Путина обеспечивает защиту России от внешних и внутренних потрясений, является гарантией того, что наша страна не будет втянута в боевые действия. Это отличает его позицию от популистских заявлений КПРФ, которая до сих пор оправдывает ввод советских войск в Афганистан. Но для главы России недопустима неоправданная гибель наших солдат и ввязывание страны в очередную войну.

Авторы Герман Куликовский