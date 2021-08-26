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    Россия замкнула первую десятку команд в рейтинге УЕФА

    Нашу страну обошли австрийцы, команда которых вышла в групповой этап Лиги чемпионов.

    25 августа, 23:00
    <p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

    Фото © ТАСС / ЕРА

    Россия спустилась на десятое место в рейтинге УЕФА. Благодаря тому что австрийский "Зальцбург" вышел в групповой этап Лиги чемпионов, эта страна переместилась на строчку выше.

    Таким образом, теперь на счету Австрии 31,050 балла, у России сумма коэффициентов составляет 30,682, а итоговая таблица выглядит так:

    1. Англия (86,926 балла)
    2. Испания (80,570)
    3. Италия (63,616)
    4. Германия (61,427)
    5. Португалия (44,216)
    6. Франция (43,665)
    7. Нидерланды (33,100)
    8. Шотландия (31,200)
    9. Австрия (31,050)
    10. Россия (30,682)
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    Ранее Россию обошла Шотландия, которая сейчас находится уже на восьмом месте в таблице коэффициентов.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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