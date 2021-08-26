Россия замкнула первую десятку команд в рейтинге УЕФА
Нашу страну обошли австрийцы, команда которых вышла в групповой этап Лиги чемпионов.
Фото © ТАСС / ЕРА
Россия спустилась на десятое место в рейтинге УЕФА. Благодаря тому что австрийский "Зальцбург" вышел в групповой этап Лиги чемпионов, эта страна переместилась на строчку выше.
Таким образом, теперь на счету Австрии 31,050 балла, у России сумма коэффициентов составляет 30,682, а итоговая таблица выглядит так:
- Англия (86,926 балла)
- Испания (80,570)
- Италия (63,616)
- Германия (61,427)
- Португалия (44,216)
- Франция (43,665)
- Нидерланды (33,100)
- Шотландия (31,200)
- Австрия (31,050)
- Россия (30,682)
Ранее Россию обошла Шотландия, которая сейчас находится уже на восьмом месте в таблице коэффициентов.
Комментариев: 0