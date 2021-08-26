В Минтруда предложили изменить правила начисления пособий

Министерство труда и соцзащиты РФ планирует внести изменения в правила начисления пособий. Речь идёт о выплатах на детей от трёх до семи лет, а также женщинам, которые встали на учёт в ранние сроки беременности, одиноким родителям. Как пояснила замглавы ведомства Ольга Баталина, изменения коснутся имущества, которое принадлежит людям, претендующим на социальную помощь.

По новым правилам, рассказала Баталина газете "Известия", при решении о выплатах власти не будут учитывать автомобили, если они находятся в розыске или под арестом. К примеру, сейчас семьи с двумя машинами на помощь государства рассчитывать не могут.

"Готовятся изменения в правила предоставления выплаты на детей от трёх до семи лет, а также в правила предоставления выплат для женщин, вставших на учёт в ранние сроки беременности, и одиноких родителей, которые позволят не учитывать при назначении помощи автомобили, находящиеся в розыске или под арестом. Эти изменения будут внесены до конца года", — сообщает Баталина.

Чтобы помощь получали действительно нуждающиеся, при определении уровня доходов учитывается движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в виде банковских вкладов. Мера стала ответом на запрос общественной организации. По этой теме в мае 2021 года начали поступать жалобы в "Совет матерей". Заявители отмечали, что им отказывают в ежемесячной выплате на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет, потому что у семьи числится второй автомобиль, который находится в угоне.

Решение об изменениях было поддержано и в Госдуме РФ. Как отмечает зампред Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Терентьев, менять критерии малообеспеченности уже приходилось, теперь власти должны учиться на своих ошибках и более скрупулёзно прорабатывать систему оценки нуждаемости, чтобы одна госпомощь не аннулировала другую.