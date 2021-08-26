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    "Капитулировал" в Афганистане: Сенатор из США призвал к импичменту Байдена

    Республиканец Линдси Грэм заявил, что американский лидер бросил тысячи афганцев и собирается бросить часть американских граждан в Кабуле.

    25 августа, 22:22
    <p>Фото © ТАСС / SAUL LOEB</p>

    Фото © ТАСС / SAUL LOEB

    Подвергнуть президента США Джо Байдена импичменту призвал сенатор-республиканец Линдси Грэм, известный как автор множества инициатив по антироссийским санкциям. Такие меры парламентарий требует применить к американскому лидеру из-за провала политики Байдена в Афганистане.

    "Я думаю, Джо Байден заслуживает импичмента, потому что он бросил тысячи афганцев, которые воевали с нами, и собирается бросить часть американских граждан, потому что капитулировал перед "Талибаном"* в отношении крайнего срока 31 августа", — цитирует Грэма The Hill.

    Байден по поводу даты вывода войск заявил во вторник, что его администрация будет придерживаться крайнего срока 31 августа, который он установил ранее в этом году, чтобы вывести все американские войска из этого района.

    Байден заявил о намерении ИГИЛ атаковать силы США в Афганистане

    Байден заявил о намерении ИГИЛ атаковать силы США в Афганистане

    Ранее Байден заявил, что США могут продлить военную операцию в Афганистане. При этом американский лидер признал, что сейчас для находящихся в этой стране американцев растёт террористическая угроза.

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.

    Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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