Подвергнуть президента США Джо Байдена импичменту призвал сенатор-республиканец Линдси Грэм, известный как автор множества инициатив по антироссийским санкциям. Такие меры парламентарий требует применить к американскому лидеру из-за провала политики Байдена в Афганистане.

"Я думаю, Джо Байден заслуживает импичмента, потому что он бросил тысячи афганцев, которые воевали с нами, и собирается бросить часть американских граждан, потому что капитулировал перед "Талибаном"* в отношении крайнего срока 31 августа", — цитирует Грэма The Hill.

Байден по поводу даты вывода войск заявил во вторник, что его администрация будет придерживаться крайнего срока 31 августа, который он установил ранее в этом году, чтобы вывести все американские войска из этого района.

Ранее Байден заявил, что США могут продлить военную операцию в Афганистане. При этом американский лидер признал, что сейчас для находящихся в этой стране американцев растёт террористическая угроза.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.