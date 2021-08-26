Байден ответил странной шуткой на вопрос об Афганистане, но ему успели отключить микрофон
Некоторых журналистов возмутило поведение лидера США: они задают вопрос, время ли сейчас шутить.
Байден ответил странной шуткой на вопрос об Афганистане, но ему успели отключить микрофон. Видео © Белый дом
Президент США Джо Байден попал в очередной конфуз — он неумело попытался отшутиться от неудобного вопроса об Афганистане, чем сделал только хуже. Случилось это во время брифинга в Белом доме.
После завершения основной части общения Байдена с журналистами они начали выкрикивать вопросы. Корреспондент NBC Питер Александр (Peter Alexander) спросил: "Если американцы ещё будут в Афганистане после истечения срока (вывода. — Прим. ред.), что вы будете делать?"
Речь идёт о 31 августа. США ранее заявляли о намерении вывезти всех гражданских, а также военных к этой дате. В "Талибане"* отмечали, что, если пребывание войск США продолжится, они могут считать это уже оккупацией.
Услышав неудобный вопрос корреспондента, Джо Байден улыбнулся, несколько секунд подумал и выдал неоднозначную шутку, обращаясь к журналисту: "Вы будете первым человеком, кому я позвоню".
Такой ответ Байдена вызвал резкую реакцию. Так, Daily Mail озаглавила материал об этом инциденте фразой "Сейчас что, время для острот, Джо?", указывая на угрозу жизни и здоровью многих американцев и граждан других стран в Афганистане. Но и это не всё. Как подмечает Fox News, сотрудники Белого дома отключили микрофон в тот момент, когда Байден шутил. В стане республиканцев уже предположили, что это было сделано специально, чтобы не допустить конфуза лидера США. В итоге вышло только хуже.
Лайф рассказывал, что Байден часто попадает в неловкие ситуации. Так, однажды он перепутал внучку со своим умершим сыном. А также оговорился и заявил, что любит детей больше, чем людей. Кроме того, вице-президента Камалу Харрис Байден не раз называл президентом Штатов. Однажды он забыл имя министра и название Пентагона. А недавно в ходе брифинга президент забыл вопрос журналиста и "переименовал" столицу Катара. Из-за подобных инцидентов ему даже дали прозвище — Джо Деменцио.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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