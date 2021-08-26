Байден ответил странной шуткой на вопрос об Афганистане, но ему успели отключить микрофон. Видео © Белый дом

Президент США Джо Байден попал в очередной конфуз — он неумело попытался отшутиться от неудобного вопроса об Афганистане, чем сделал только хуже. Случилось это во время брифинга в Белом доме.

После завершения основной части общения Байдена с журналистами они начали выкрикивать вопросы. Корреспондент NBC Питер Александр (Peter Alexander) спросил: "Если американцы ещё будут в Афганистане после истечения срока (вывода. — Прим. ред.), что вы будете делать?"

Речь идёт о 31 августа. США ранее заявляли о намерении вывезти всех гражданских, а также военных к этой дате. В "Талибане"* отмечали, что, если пребывание войск США продолжится, они могут считать это уже оккупацией.

Услышав неудобный вопрос корреспондента, Джо Байден улыбнулся, несколько секунд подумал и выдал неоднозначную шутку, обращаясь к журналисту: "Вы будете первым человеком, кому я позвоню".

Такой ответ Байдена вызвал резкую реакцию. Так, Daily Mail озаглавила материал об этом инциденте фразой "Сейчас что, время для острот, Джо?", указывая на угрозу жизни и здоровью многих американцев и граждан других стран в Афганистане. Но и это не всё. Как подмечает Fox News, сотрудники Белого дома отключили микрофон в тот момент, когда Байден шутил. В стане республиканцев уже предположили, что это было сделано специально, чтобы не допустить конфуза лидера США. В итоге вышло только хуже.