В Испании обрушился трёхэтажный дом, под завалами есть люди

Трёхэтажный жилой дом рухнул в провинции Кастельон (восток Испании). По информации местных СМИ, под завалами может находиться от одного до трёх человек. Также сообщается, что в результате происшествия повреждено около 20 рядом находящихся построек.

Одного человека удалось найти. По сообщению портала castellonplaza, который ссылается на экстренные службы, он в сознании, но есть опасность дополнительного обрушения, поэтому работы продвигаются медленно.

В доме было 20 квартир. К счастью, в момент обрушения в них почти не было людей. Персонал медицинского центра, прибывший на место происшествия, оказал помощь жильцам с приступами паники и лёгкими травмами. В качестве одной из предварительных версий случившегося рассматриваются проливные дожди. Власти обратились к жителям с просьбой не скапливаться в месте инцидента и освободить путь для машин спасателей.