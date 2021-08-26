НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    В Испании обрушился трёхэтажный дом, под завалами есть люди

    Спасатели обнаружили под обломками по меньшей мере одного человека. Работы осложняются тем, что остатки конструкций тоже могут рухнуть.

    25 августа, 21:33
    <p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/guardiacivil" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Гражданская гвардия</a> </p>

    Фото © Twitter / Гражданская гвардия

    Трёхэтажный жилой дом рухнул в провинции Кастельон (восток Испании). По информации местных СМИ, под завалами может находиться от одного до трёх человек. Также сообщается, что в результате происшествия повреждено около 20 рядом находящихся построек.

    Одного человека удалось найти. По сообщению портала castellonplaza, который ссылается на экстренные службы, он в сознании, но есть опасность дополнительного обрушения, поэтому работы продвигаются медленно.

    В доме было 20 квартир. К счастью, в момент обрушения в них почти не было людей. Персонал медицинского центра, прибывший на место происшествия, оказал помощь жильцам с приступами паники и лёгкими травмами. В качестве одной из предварительных версий случившегося рассматриваются проливные дожди. Власти обратились к жителям с просьбой не скапливаться в месте инцидента и освободить путь для машин спасателей.

    В Сочи ливень превратил улицы в реки

    В Сочи ливень превратил улицы в реки

    Ранее Лайф писал, что три человека погибли в сгоревшем дотла гостевом доме под Псковом. Также в результате происшествия одного человека госпитализировали.

    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Захарова удивилась отказу Испании пустить корабли ВМФ России в порт Сеуты

      21 августа, 13:47

      В Новом Уренгое заявили об отсутствии угрозы обрушения многоэтажки, где взорвался газ

      7 августа, 17:11

      Стало известно о тайной операции по спасению американцев за пределами аэропорта Кабула

      сегодня в 22:42

      Россия замкнула первую десятку команд в рейтинге УЕФА

      сегодня в 23:00

      В Минтруда предложили изменить правила начисления пособий

      сегодня в 22:53

      Новости партнеров

      Layer 1