В Испании обрушился трёхэтажный дом, под завалами есть люди
Спасатели обнаружили под обломками по меньшей мере одного человека. Работы осложняются тем, что остатки конструкций тоже могут рухнуть.
Фото © Twitter / Гражданская гвардия
Трёхэтажный жилой дом рухнул в провинции Кастельон (восток Испании). По информации местных СМИ, под завалами может находиться от одного до трёх человек. Также сообщается, что в результате происшествия повреждено около 20 рядом находящихся построек.
Одного человека удалось найти. По сообщению портала castellonplaza, который ссылается на экстренные службы, он в сознании, но есть опасность дополнительного обрушения, поэтому работы продвигаются медленно.
В доме было 20 квартир. К счастью, в момент обрушения в них почти не было людей. Персонал медицинского центра, прибывший на место происшествия, оказал помощь жильцам с приступами паники и лёгкими травмами. В качестве одной из предварительных версий случившегося рассматриваются проливные дожди. Власти обратились к жителям с просьбой не скапливаться в месте инцидента и освободить путь для машин спасателей.
Ранее Лайф писал, что три человека погибли в сгоревшем дотла гостевом доме под Псковом. Также в результате происшествия одного человека госпитализировали.
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