В Мексике упал вертолёт Ми-17 с главой МВД штата на борту
Случилось это вскоре после взлёта. Целью рейса был облёт труднодоступных частей страны.
В Мексике упал вертолёт Ми-17 с главой МВД на борту. Видео © Twitter / EHA News
В районе Агуа-Бланка (штат Идальго) рухнул вертолёт Ми-17 ВМС Мексики. На его борту находился глава МВД штата Веракрус. Об этом сообщил глава региона Куитлауак Гарсиа.
Люди, находившиеся на борту вертолёта, в том числе министр внутренних дел штата Веракрус Эрик Сиснерос, получили травмы. Состояние чиновника оценивается медиками как стабильное.
По словам Гарсиа, вертолёт совершал облёт труднодоступных частей Мексики. Удар о землю произошёл вскоре после взлёта. По неизвестной причине машина стала терять высоту, закручиваться и, упав, разрушилась.
Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье частный самолёт-амфибия совершил неудачную посадку на реку. На борту находилось два человека, они смогли самостоятельно добраться до берега.
Комментариев: 0