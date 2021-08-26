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    В Мексике упал вертолёт Ми-17 с главой МВД штата на борту

    Случилось это вскоре после взлёта. Целью рейса был облёт труднодоступных частей страны.

    25 августа, 21:42

    В Мексике упал вертолёт Ми-17 с главой МВД на борту. Видео © Twitter / EHA News

    В районе Агуа-Бланка (штат Идальго) рухнул вертолёт Ми-17 ВМС Мексики. На его борту находился глава МВД штата Веракрус. Об этом сообщил глава региона Куитлауак Гарсиа.

    Люди, находившиеся на борту вертолёта, в том числе министр внутренних дел штата Веракрус Эрик Сиснерос, получили травмы. Состояние чиновника оценивается медиками как стабильное.

    По словам Гарсиа, вертолёт совершал облёт труднодоступных частей Мексики. Удар о землю произошёл вскоре после взлёта. По неизвестной причине машина стала терять высоту, закручиваться и, упав, разрушилась.

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    Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье частный самолёт-амфибия совершил неудачную посадку на реку. На борту находилось два человека, они смогли самостоятельно добраться до берега.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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