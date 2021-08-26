В Мексике упал вертолёт Ми-17 с главой МВД штата на борту

В Мексике упал вертолёт Ми-17 с главой МВД на борту. Видео © Twitter / EHA News

В районе Агуа-Бланка (штат Идальго) рухнул вертолёт Ми-17 ВМС Мексики. На его борту находился глава МВД штата Веракрус. Об этом сообщил глава региона Куитлауак Гарсиа.

Люди, находившиеся на борту вертолёта, в том числе министр внутренних дел штата Веракрус Эрик Сиснерос, получили травмы. Состояние чиновника оценивается медиками как стабильное.

По словам Гарсиа, вертолёт совершал облёт труднодоступных частей Мексики. Удар о землю произошёл вскоре после взлёта. По неизвестной причине машина стала терять высоту, закручиваться и, упав, разрушилась.