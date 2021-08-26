Учёные подтвердили, что сила антител растёт после вакцинации "Спутником V"
По мнению исследователей, защитная система тела "постепенно проходит процесс созревания, который улучшает способность блокировать вирус и мешать заражению".
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Нейтрализующая сила антител, вырабатываемых после вакцинации российской вакциной от коронавируса "Спутник V", со временем только увеличивается. К такому выводу пришли аргентинские учёные, сообщило Министерство науки, технологий и инноваций страны.
Они брали образцы крови у 1800 пациентов, перенёсших коронавирус. Это делали через 21, 42, 120 и 180 дней после вакцинации российским препаратом.
"Аргентинское исследование подтверждает возрастающую эффективность нейтрализующих антител через шесть месяцев после применения "Спутника V", — отмечает министерство.
При этом, согласно данным эксперимента, антитела способны блокировать и более опасные варианты болезни: штаммы "дельта", "гамма" и "бета".
"Другими словами, через четыре или шесть месяцев после начала вакцинации качество генерируемых антител улучшается в отношении нейтрализации вариантов", — отмечает министерство.
Такой эффект объясняют тем, что "антитела постепенно проходят процесс созревания, который улучшает их способность блокировать вирус и мешать заражению".
Ранее врач раскрыла алгоритм действия суперантитела, нейтрализующего все штаммы ковида. Специалист отметила, что теоретически антитела можно выработать к любому белку. При этом, пока результаты исследования не опубликованы в научных изданиях, делать выводы рано.
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