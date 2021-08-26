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    Учёные подтвердили, что сила антител растёт после вакцинации "Спутником V"

    По мнению исследователей, защитная система тела "постепенно проходит процесс созревания, который улучшает способность блокировать вирус и мешать заражению".

    25 августа, 22:16
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Нейтрализующая сила антител, вырабатываемых после вакцинации российской вакциной от коронавируса "Спутник V", со временем только увеличивается. К такому выводу пришли аргентинские учёные, сообщило Министерство науки, технологий и инноваций страны.

    Они брали образцы крови у 1800 пациентов, перенёсших коронавирус. Это делали через 21, 42, 120 и 180 дней после вакцинации российским препаратом.

    "Аргентинское исследование подтверждает возрастающую эффективность нейтрализующих антител через шесть месяцев после применения "Спутника V", отмечает министерство.

    При этом, согласно данным эксперимента, антитела способны блокировать и более опасные варианты болезни: штаммы "дельта", "гамма" и "бета".

    "Другими словами, через четыре или шесть месяцев после начала вакцинации качество генерируемых антител улучшается в отношении нейтрализации вариантов", отмечает министерство.

    Такой эффект объясняют тем, что "антитела постепенно проходят процесс созревания, который улучшает их способность блокировать вирус и мешать заражению".

    Найдено суперантитело, способное нейтрализовать все штаммы ковида

    Найдено суперантитело, способное нейтрализовать все штаммы ковида

    Ранее врач раскрыла алгоритм действия суперантитела, нейтрализующего все штаммы ковида. Специалист отметила, что теоретически антитела можно выработать к любому белку. При этом, пока результаты исследования не опубликованы в научных изданиях, делать выводы рано.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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