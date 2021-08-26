Учёные подтвердили, что сила антител растёт после вакцинации "Спутником V"

Нейтрализующая сила антител, вырабатываемых после вакцинации российской вакциной от коронавируса "Спутник V", со временем только увеличивается. К такому выводу пришли аргентинские учёные, сообщило Министерство науки, технологий и инноваций страны.

Они брали образцы крови у 1800 пациентов, перенёсших коронавирус. Это делали через 21, 42, 120 и 180 дней после вакцинации российским препаратом.

"Аргентинское исследование подтверждает возрастающую эффективность нейтрализующих антител через шесть месяцев после применения "Спутника V", — отмечает министерство.

При этом, согласно данным эксперимента, антитела способны блокировать и более опасные варианты болезни: штаммы "дельта", "гамма" и "бета".

"Другими словами, через четыре или шесть месяцев после начала вакцинации качество генерируемых антител улучшается в отношении нейтрализации вариантов", — отмечает министерство.

Такой эффект объясняют тем, что "антитела постепенно проходят процесс созревания, который улучшает их способность блокировать вирус и мешать заражению".