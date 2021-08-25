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    Байден заявил о намерении ИГИЛ атаковать силы США в Афганистане

    По мнению американского лидера, по мере нахождения американских войск в этой стране риски только растут.

    24 августа, 21:51
    <p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/joebiden/photos/10155916555976104" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Joe Biden</a></p>

    Фото © Facebook / Joe Biden

    Боевики террористической группировки "ИГ-Хорасан" (ответвление ИГИЛ*) в Афганистане ищут возможности для атак на силы США и их союзников. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с речью по теме Афганистана.

    Лидер США сказал, что "полон решимости обеспечить осуществление" миссии по эвакуации американцев из США. Он признал, что риски растут, "они реальны, это значительные вызовы".

    "Начиная с острой и растущей опасности нападения террористической группировки, известной как "ИГ-Хорасан" — филиала ИГ* (то же, что ИГИЛ. — Прим. ред.) в Афганистане, который также является заклятым врагом движения "Талибан"*, — сказал Байден.

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    По его данным, ИГИЛ каждый день вынашивает планы по атаке на аэропорт Кабула, где находятся силы США и их союзников, а также "невинные гражданские".

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.

    На фоне этого на президента США Джо Байдена обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

    Лайф ранее разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

    * Деятельность этих террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда

    Авторы
    Андрей Григорьев
    Андрей Григорьев

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