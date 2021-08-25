Байден заявил о намерении ИГИЛ атаковать силы США в Афганистане

Боевики террористической группировки "ИГ-Хорасан" (ответвление ИГИЛ*) в Афганистане ищут возможности для атак на силы США и их союзников. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с речью по теме Афганистана.

Лидер США сказал, что "полон решимости обеспечить осуществление" миссии по эвакуации американцев из США. Он признал, что риски растут, "они реальны, это значительные вызовы".

"Начиная с острой и растущей опасности нападения террористической группировки, известной как "ИГ-Хорасан" — филиала ИГ* (то же, что ИГИЛ. — Прим. ред.) в Афганистане, который также является заклятым врагом движения "Талибан"*, — сказал Байден.

По его данным, ИГИЛ каждый день вынашивает планы по атаке на аэропорт Кабула, где находятся силы США и их союзников, а также "невинные гражданские".

На фоне этого на президента США Джо Байдена обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

Лайф ранее разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.