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    Эксперт заявил, что смешанная форма обучения в вузах оправдала себя

    Алексей Демидов предположил, что и в этом году высшие учебные заведения будут практиковать такой формат.

    25 августа, 22:30
    <p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

    Фото © ТАСС / ЕРА

    Введённая в прошлом году из-за пандемии коронавируса смешанная форма обучения в вузах оправдала себя. В этом уверен председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга Алексей Демидов.

    "Смешанная форма оправдала себя в прошлом году. Были месяцы, когда вузы переходили больше на онлайн-технологии. В целом такое сочетание позволяет вести учебный процесс", сказал Демидов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

    Он предполагает, что в текущем учебном году эта форма обучения может быть продолжена. По его мнению, 2/3 учебного процесса будет в очной форме, а оставшееся время — в дистанционном формате.

    "Такие варианты, мне кажется, будут во всех петербургских вузах", считает председатель Совета ректоров вузов Северной столицы.

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    Напомним, в конце прошлого года китайские учёные выявили пугающее последствие дистанционного обучения для детей. Для этого они сравнили два периода: из прошлого года и во время карантина из-за коронавируса.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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