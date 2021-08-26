Эксперт заявил, что смешанная форма обучения в вузах оправдала себя

Введённая в прошлом году из-за пандемии коронавируса смешанная форма обучения в вузах оправдала себя. В этом уверен председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга Алексей Демидов.

"Смешанная форма оправдала себя в прошлом году. Были месяцы, когда вузы переходили больше на онлайн-технологии. В целом такое сочетание позволяет вести учебный процесс", — сказал Демидов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Он предполагает, что в текущем учебном году эта форма обучения может быть продолжена. По его мнению, 2/3 учебного процесса будет в очной форме, а оставшееся время — в дистанционном формате.

"Такие варианты, мне кажется, будут во всех петербургских вузах", — считает председатель Совета ректоров вузов Северной столицы.