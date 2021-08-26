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    Стало известно о тайной операции по спасению американцев за пределами аэропорта Кабула

    Разведка и военные привлекают вертолёты и проводят наземные вылазки, чтобы безопасно доставить граждан в воздушную гавань.

    25 августа, 22:42
    <p>Фото © ТАСС / imago images / Xinhua</p>

    Фото © ТАСС / imago images / Xinhua

    Военнослужащие США, а также агенты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) проводят скрытые операции для эвакуации американских граждан, находящихся за пределами аэропорта Кабула.

    Как пишет газета The Wall Street Journal, по словам официальных лиц США и других стран, эти операции были начаты в последние дни. В миссиях используются американские военные вертолёты, но под контролем ЦРУ, что является типичной схемой для таких случаев.

    Помимо этого, американские войска вместе со своими союзниками, в частности из Великобритании и Франции, проводят наземные операции по вывозу граждан своих стран, а также обладателей грин-карт и афганцев со специальными визами. Отмечается, что приоритет в подобных миссиях отдаётся американским гражданам.

    Талибы запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа

    Талибы запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа

    Ранее талибы назвали красную черту для вывода войск США из Афганистана — 31 августа. В Пентагоне пообещали завершить эвакуацию к этому числу. Людей будут вывозить бортами нескольких авиакомпаний, в оборонном ведомстве заверили в намерении вернуть на родину "максимальное число людей". Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились о совместной работе по этому вопросу.

    Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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