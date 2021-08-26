Стало известно о тайной операции по спасению американцев за пределами аэропорта Кабула
Разведка и военные привлекают вертолёты и проводят наземные вылазки, чтобы безопасно доставить граждан в воздушную гавань.
Фото © ТАСС / imago images / Xinhua
Военнослужащие США, а также агенты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) проводят скрытые операции для эвакуации американских граждан, находящихся за пределами аэропорта Кабула.
Как пишет газета The Wall Street Journal, по словам официальных лиц США и других стран, эти операции были начаты в последние дни. В миссиях используются американские военные вертолёты, но под контролем ЦРУ, что является типичной схемой для таких случаев.
Помимо этого, американские войска вместе со своими союзниками, в частности из Великобритании и Франции, проводят наземные операции по вывозу граждан своих стран, а также обладателей грин-карт и афганцев со специальными визами. Отмечается, что приоритет в подобных миссиях отдаётся американским гражданам.
Ранее талибы назвали красную черту для вывода войск США из Афганистана — 31 августа. В Пентагоне пообещали завершить эвакуацию к этому числу. Людей будут вывозить бортами нескольких авиакомпаний, в оборонном ведомстве заверили в намерении вернуть на родину "максимальное число людей". Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились о совместной работе по этому вопросу.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0