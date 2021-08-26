Стало известно о тайной операции по спасению американцев за пределами аэропорта Кабула

Военнослужащие США, а также агенты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) проводят скрытые операции для эвакуации американских граждан, находящихся за пределами аэропорта Кабула.

Как пишет газета The Wall Street Journal, по словам официальных лиц США и других стран, эти операции были начаты в последние дни. В миссиях используются американские военные вертолёты, но под контролем ЦРУ, что является типичной схемой для таких случаев.

Помимо этого, американские войска вместе со своими союзниками, в частности из Великобритании и Франции, проводят наземные операции по вывозу граждан своих стран, а также обладателей грин-карт и афганцев со специальными визами. Отмечается, что приоритет в подобных миссиях отдаётся американским гражданам.

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