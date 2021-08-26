Байден заявил, что Москве известны стоящие за громкими хакерскими атаками

Российским властям известно, кто стоит за кибератаками с применением вирусов-вымогателей и где искать этих хакеров, заявил президент США Джо Байден, ссылаясь на разговор с президентом России Владимиром Путиным на саммите.

"У меня был саммит с Владимиром Путиным, и я дал понять, что мы ждём, что они привлекут их (хакеров. — Прим. Лайфа) к ответу, потому что они (российские власти. — Прим. Лайфа) знают, где они и кто они", — сказал Байден на совещании по кибербезопасности.

Напомним, что американский лидер Джо Байден был "преисполнен надеждой" в связи с переговорами США и РФ по стратстабильности. Первая очная встреча делегаций двух стран состоялась в Женеве летом. Следующая была назначена на сентябрь. В совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности. Власти РФ отрицают причастность к кибератакам вымогателей на крупные американские компании и выражают готовность сотрудничать с США в борьбе с хакерами.