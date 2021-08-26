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    Байден заявил, что Москве известны стоящие за громкими хакерскими атаками

    Россия отрицает причастность к виртуальным взломам крупных американских компаний и выражает готовность сотрудничать с США в борьбе с киберпреступниками.

    25 августа, 23:16
    <p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/WhiteHouse/videos/581617036177047" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Белый дом</a></p>

    Фото © Белый дом

    Российским властям известно, кто стоит за кибератаками с применением вирусов-вымогателей и где искать этих хакеров, заявил президент США Джо Байден, ссылаясь на разговор с президентом России Владимиром Путиным на саммите.

    "У меня был саммит с Владимиром Путиным, и я дал понять, что мы ждём, что они привлекут их (хакеров. — Прим. Лайфа) к ответу, потому что они (российские власти. — Прим. Лайфа) знают, где они и кто они", — сказал Байден на совещании по кибербезопасности.

    Напомним, что американский лидер Джо Байден был "преисполнен надеждой" в связи с переговорами США и РФ по стратстабильности. Первая очная встреча делегаций двух стран состоялась в Женеве летом. Следующая была назначена на сентябрь. В совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности. Власти РФ отрицают причастность к кибератакам вымогателей на крупные американские компании и выражают готовность сотрудничать с США в борьбе с хакерами.

    В США хакеры разместили фотожабы с Байденом на рекламных билбордах

    В США хакеры разместили фотожабы с Байденом на рекламных билбордах

    Ранее Лайф писал, что Госдеп США подвергся хакерской атаке. Американские журналисты сообщают, что масштабы произошедшего "остаются неясными".

    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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