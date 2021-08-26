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    Неприглашённых американцев призвали немедленно покинуть аэропорт Кабула

    В Посольстве Соединённых Штатов заявили, что им может грозить опасность, следует дожидаться инструкций.

    25 августа, 23:44
    <p>Фото © Zuma / ТАСС</p>

    Фото © Zuma / ТАСС

    Граждан США призвали не пытаться самостоятельно попасть в аэропорт Кабула, а если они уже там, то немедленно покинуть его. Такое обращение распространило Посольство Штатов в этой стране.

    "Из-за наличия угроз безопасности с внешней стороны от входов в аэропорт Кабула мы советуем гражданам США в настоящий момент избегать поездок в аэропорт и не находиться у входов в аэропорт", — говорится в заявлении дипмиссии.

    Американцев ждут там, только если они получили от посольства чёткие индивидуальные указания.

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    Ранее Байден заявил, что США могут продлить военную операцию в Афганистане. При этом американский лидер признал, что сейчас для находящихся в этой стране американцев растёт террористическая угроза.

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.

    Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Андрей Григорьев
    Андрей Григорьев

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