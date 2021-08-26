Неприглашённых американцев призвали немедленно покинуть аэропорт Кабула

Граждан США призвали не пытаться самостоятельно попасть в аэропорт Кабула, а если они уже там, то немедленно покинуть его. Такое обращение распространило Посольство Штатов в этой стране.

"Из-за наличия угроз безопасности с внешней стороны от входов в аэропорт Кабула мы советуем гражданам США в настоящий момент избегать поездок в аэропорт и не находиться у входов в аэропорт", — говорится в заявлении дипмиссии.

Американцев ждут там, только если они получили от посольства чёткие индивидуальные указания.

Ранее Байден заявил, что США могут продлить военную операцию в Афганистане. При этом американский лидер признал, что сейчас для находящихся в этой стране американцев растёт террористическая угроза.