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    Два француза забрались на статую Христа-искупителя в Рио-де-Женейро

    Хулиганы использовали лестницы, которые находятся в памятнике и служат для проведения ремонтных работ.

    25 августа, 23:35
    <p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%8F_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Cristo_Redentor_-_Rio_de_Janeiro,_Brasil.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

    Фото © Wikipedia

    Двое граждан Франции забрались на самый верх статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. Их задержала полиция Бразилии.

    Как пишет газета O Globo, два 28-летних мужчины остались внутри статуи после её закрытия. Рано утром они забрались на самый верх монумента.

    Нарушители использовали лестницы, которые находятся в памятнике и служат для проведения ремонтных работ, по ним можно подняться до рук и головы монумента. Хулиганов заметил охранник, после чего их задержали, но отпустили под залог в 10 тысяч реалов (около 150 тысяч рублей).

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    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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