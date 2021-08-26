Два француза забрались на статую Христа-искупителя в Рио-де-Женейро

Двое граждан Франции забрались на самый верх статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. Их задержала полиция Бразилии.

Как пишет газета O Globo, два 28-летних мужчины остались внутри статуи после её закрытия. Рано утром они забрались на самый верх монумента.

Нарушители использовали лестницы, которые находятся в памятнике и служат для проведения ремонтных работ, по ним можно подняться до рук и головы монумента. Хулиганов заметил охранник, после чего их задержали, но отпустили под залог в 10 тысяч реалов (около 150 тысяч рублей).