Тиктокерша забралась на крышу ради красивого видео с закатом, но хлипкая кровля лишила её жизни

На прошлой неделе 23-летняя Кубра Доган навещала свою 16-летнюю двоюродную сестру Хелен из Стамбула. В пятницу девушки решили вдвоём поснимать видео в "Тикток". Дождавшись вечера, блогерши забрались на крышу дома, надеясь застать закат. Но видео попали не в "реки", а новостные ленты. В один момент под Куброй прорвалась обшивка — и турчанка упала в отверстие. Весь этот ужас сестра сняла на видео.

Кадры из видео © YouTube / Siyah ekran tv

На 17-й секунде можно увидеть, как Кубра встаёт на серую кровлю, уверенная, что ей ничего не грозит. Вот только под листами металлочерепицы было лишь несколько железных реек. Пара шагов, покрытие под ногами девушки ломается — и она с ужасным криком летит вниз. На кадрах видно, с какой высоты упала Доган — больше 50 метров. Её сестра Хелен тут же позвонила семье и вызвала службу спасения, но у Кубры не было шансов выжить.

Кадры из видео © YouTube / Siyah ekran tv