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    Тиктокерша забралась на крышу ради красивого видео с закатом, но хлипкая кровля лишила её жизни

    Теперь убитая горем семья погибшей вынуждена судиться с компанией-подрядчиком, надеясь, что справедливость восторжествует.

    24 августа, 15:34

    Кадры из видео © YouTube / Siyah ekran tv

    На прошлой неделе 23-летняя Кубра Доган навещала свою 16-летнюю двоюродную сестру Хелен из Стамбула. В пятницу девушки решили вдвоём поснимать видео в "Тикток". Дождавшись вечера, блогерши забрались на крышу дома, надеясь застать закат. Но видео попали не в "реки", а новостные ленты. В один момент под Куброй прорвалась обшивка — и турчанка упала в отверстие. Весь этот ужас сестра сняла на видео.

    Кадры из видео © YouTube / Siyah ekran tv

    На 17-й секунде можно увидеть, как Кубра встаёт на серую кровлю, уверенная, что ей ничего не грозит. Вот только под листами металлочерепицы было лишь несколько железных реек. Пара шагов, покрытие под ногами девушки ломается — и она с ужасным криком летит вниз. На кадрах видно, с какой высоты упала Доган — больше 50 метров. Её сестра Хелен тут же позвонила семье и вызвала службу спасения, но у Кубры не было шансов выжить.

    Кадры из видео © YouTube / Siyah ekran tv

    Кадры из видео © YouTube / Siyah ekran tv

    Прибывшая бригада медиков констатировала смерть девушки на месте происшествия. Семья уже провела похороны, и сейчас убитые горем родители Кубры планируют судиться с подрядчиком. Кровельная работа была выполнена ужасно, и это привело к смерти невинного человека. Однако шансы выиграть суд у родственников минимальные. Всё-таки крыша — не студия для съёмок тиктоков, пишет The Sun.

    Крановщица разбилась во время прямого эфира, который вела на высоте 50 метров

    Крановщица разбилась во время прямого эфира, который вела на высоте 50 метров

    Авторы
    Сергей Трофимов
    Сергей Трофимов

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