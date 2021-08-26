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    В Подмосковье приземлились все 4 самолёта Минобороны с эвакуированными из Кабула

    По поручению президента РФ Владимира Путина они были направлены в Афганистан для вывоза оттуда около 500 человек.

    26 августа, 00:08
    <p>Фото © Минобороны РФ</p>

    Фото © Минобороны РФ

    В подмосковном аэропорту Чкаловский приземлились ещё два самолёта Минобороны РФ, которые эвакуировали людей из аэропорта Кабула. Таким образом, оттуда в Россию вернулись все четыре борта.

    Ранее в подмосковной воздушной гавани приземлились Ил-62 и Ил-76. Второй очередью прилетели ещё два самолёта Ил-76. Находившиеся на последних люди также отправлены на пограничный контроль.

    Угнали не самолёт, а совесть: Почему Россия эвакуирует украинцев из Афганистана, в то время как украинские пилоты зарабатывают деньги на богатых иностранцах

    Угнали не самолёт, а совесть: Почему Россия эвакуирует украинцев из Афганистана, в то время как украинские пилоты зарабатывают деньги на богатых иностранцах

    Ранее Лайф сообщал, что Минобороны по поручению президента РФ Владимира Путина эвакуирует из Афганистана более 500 человек. С этой целью туда вылетали четыре самолёта. По данным СМИ, украинцы отказались от посадки на российские борта.

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.

    Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Андрей Григорьев
    Андрей Григорьев

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