В Подмосковье приземлились все 4 самолёта Минобороны с эвакуированными из Кабула
По поручению президента РФ Владимира Путина они были направлены в Афганистан для вывоза оттуда около 500 человек.
Фото © Минобороны РФ
В подмосковном аэропорту Чкаловский приземлились ещё два самолёта Минобороны РФ, которые эвакуировали людей из аэропорта Кабула. Таким образом, оттуда в Россию вернулись все четыре борта.
Ранее в подмосковной воздушной гавани приземлились Ил-62 и Ил-76. Второй очередью прилетели ещё два самолёта Ил-76. Находившиеся на последних люди также отправлены на пограничный контроль.
Угнали не самолёт, а совесть: Почему Россия эвакуирует украинцев из Афганистана, в то время как украинские пилоты зарабатывают деньги на богатых иностранцах
Ранее Лайф сообщал, что Минобороны по поручению президента РФ Владимира Путина эвакуирует из Афганистана более 500 человек. С этой целью туда вылетали четыре самолёта. По данным СМИ, украинцы отказались от посадки на российские борта.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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