В Подмосковье приземлились все 4 самолёта Минобороны с эвакуированными из Кабула

В подмосковном аэропорту Чкаловский приземлились ещё два самолёта Минобороны РФ, которые эвакуировали людей из аэропорта Кабула. Таким образом, оттуда в Россию вернулись все четыре борта.

Ранее в подмосковной воздушной гавани приземлились Ил-62 и Ил-76. Второй очередью прилетели ещё два самолёта Ил-76. Находившиеся на последних люди также отправлены на пограничный контроль.

Ранее Лайф сообщал, что Минобороны по поручению президента РФ Владимира Путина эвакуирует из Афганистана более 500 человек. С этой целью туда вылетали четыре самолёта. По данным СМИ, украинцы отказались от посадки на российские борта.