В Южно-Сахалинске неизвестные на грузовичке вывезли чугунную ванну из местной церкви. Необычный инцидент попал в объектив камеры наблюдения. На видеозаписи двое мужчин, даже не открывая боковой борт, довольно быстро погрузили тяжеловесную ванну и поехали дальше.

"Утром 24 августа в 10:40 с территории церкви произошла кража чугунной ванны. Господь Бог уже придумал им наказание, но ванна всё равно нам нужна", — обратился к воришкам служитель церкви, слова которого приводит astv.ru.

По сообщениям горожан, эти мужчины собирали по всему городу металлолом. Они неоднократно без спроса грузили чужую собственность. Про инцидент в полицию пока не заявляли, но активно распространили информацию по социальным сетям. Оказалось, ванну в церкви использовали не по прямому назначению, а готовили в ней кимчи — капусту по корейскому рецепту.