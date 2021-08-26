"Подложила свинью": Пушков рассказал о медвежьей услуге президента Эстонии Украине
Сенатор считает, что прибалтийский политик "не оставила камня на камне" от лозунгов "Украина це Европа".
Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд своими высказываниями об Украине "подложила свинью" Украине. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.
"Она не только заявила, что Украина совершенно не готова — и ещё много десятилетий не будет готова — к приёму в НАТО, но и посоветовала эстонцам не инвестировать в украинскую экономику. Если, конечно, они не хотят потерять свои деньги из-за коррумпированности украинских судов", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
Пушков уверен, что такими высказываниями Кальюлайд "не оставила камня на камне" от лозунгов "Украина це Европа", а также намекнула, что этой стране ещё очень далеко даже до Прибалтики.
"На правах союзника, так сказать. Как в поговорке: "Платон мне друг, но истина дороже", - заключил сенатор.
Ранее президент Эстонии дала неутешительный прогноз по вступлению Украины в Евросоюз. Помимо Незалежной, по её мнению, тяжело потрудиться предстоит Грузии и Молдавии, поскольку у всех трёх стран есть "проблемы с судами".
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