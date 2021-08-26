Президент Эстонии Керсти Кальюлайд своими высказываниями об Украине "подложила свинью" Украине. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.

"Она не только заявила, что Украина совершенно не готова — и ещё много десятилетий не будет готова — к приёму в НАТО, но и посоветовала эстонцам не инвестировать в украинскую экономику. Если, конечно, они не хотят потерять свои деньги из-за коррумпированности украинских судов", - написал Пушков в своём Telegram-канале.

Пушков уверен, что такими высказываниями Кальюлайд "не оставила камня на камне" от лозунгов "Украина це Европа", а также намекнула, что этой стране ещё очень далеко даже до Прибалтики.

"На правах союзника, так сказать. Как в поговорке: "Платон мне друг, но истина дороже", - заключил сенатор.