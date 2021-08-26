"Манчестер Сити" сделал предложение Роналду

Английский клуб "Манчестер Сити" предложил футболисту "Ювентуса" Криштиану Роналду контракт на два года. Об этом сообщил журналист Николо Скира.

Ранее в СМИ сообщали, что форвард футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду заявил о намерении перейти в английский клуб "Манчестер Сити". Это может случиться уже в это трансферное окно.

При этом, по информации журналиста Николо Скиры, агент нападающего Жорже Мендеш провёл переговоры с тремя командами. Сообщалось о контактах с представителями клубов "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Реал".