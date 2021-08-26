"Манчестер Сити" сделал предложение Роналду
Ранее же сообщалось, что переход звезды футбола в эту команду может состояться уже в это трансферное окно, дни которого на исходе.
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Английский клуб "Манчестер Сити" предложил футболисту "Ювентуса" Криштиану Роналду контракт на два года. Об этом сообщил журналист Николо Скира.
Ранее в СМИ сообщали, что форвард футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду заявил о намерении перейти в английский клуб "Манчестер Сити". Это может случиться уже в это трансферное окно.
При этом, по информации журналиста Николо Скиры, агент нападающего Жорже Мендеш провёл переговоры с тремя командами. Сообщалось о контактах с представителями клубов "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Реал".
Роналду играет за "Ювентус" с 2018 года. В составе клуба он стал двукратным чемпионом Италии. В 133 матчах за туринскую команду нападающий забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи. В ходе карьеры Роналду уже выступал в Англии. С 2003 по 2009 год он был футболистом команды "Манчестер Юнайтед".
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