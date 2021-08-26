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    "Манчестер Сити" сделал предложение Роналду

    Ранее же сообщалось, что переход звезды футбола в эту команду может состояться уже в это трансферное окно, дни которого на исходе.

    26 августа, 01:04
    <p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/cristiano/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">cristiano</a></p>

    Фото © Instagram / cristiano

    Английский клуб "Манчестер Сити" предложил футболисту "Ювентуса" Криштиану Роналду контракт на два года. Об этом сообщил журналист Николо Скира.

    Ранее в СМИ сообщали, что форвард футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду заявил о намерении перейти в английский клуб "Манчестер Сити". Это может случиться уже в это трансферное окно.

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    Роналду досрочно покинул тренировку "Ювентуса" из-за проблем со здоровьем

    При этом, по информации журналиста Николо Скиры, агент нападающего Жорже Мендеш провёл переговоры с тремя командами. Сообщалось о контактах с представителями клубов "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Реал".

    Роналду играет за "Ювентус" с 2018 года. В составе клуба он стал двукратным чемпионом Италии. В 133 матчах за туринскую команду нападающий забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи. В ходе карьеры Роналду уже выступал в Англии. С 2003 по 2009 год он был футболистом команды "Манчестер Юнайтед".

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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