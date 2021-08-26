"В следующий раз будет сложнее": Посол предостерёг британские корабли от входа в воды России
Дипломат подчеркнул, что инцидент с эсминцем Defender был не "невинным проходом", а демонстративным.
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В следующий раз британскому военному кораблю будет сложнее пройти через территориальные воды России. Об этом заявил посол РФ в Соединённом Королевстве Андрей Келин.
"Мы не говорили, что мы откроем огонь, как об этом, возможно, заявили некоторые парламентарии, но в следующий раз это будет значительно сложнее для них, потому что это не в первый раз, когда британский военный корабль делает это", — сказал Андрей Келин в интервью программе HARDtalk.
Говоря об инциденте с британским эсминцем Defender, посол отметил, что тот вторгся в территориальные воды без предупреждения, нарушил законы России. Дипломат не считает, что это был "просто невинный проход корабля, как это заявляет Правительство Великобритании". По мнению Андрея Келина, речь была о "демонстрации того, что они якобы находились в водах Украины".
Напомним, 23 июня после нарушения эсминцем морской границы РФ у берегов Крыма российский военный корабль и бомбардировщик Су-24М открыли предупредительный огонь. В Минобороны Британии заявили, что Defender двигался в территориальных водах Украины, а экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си в подтверждение версии России опубликовал видео инцидента с борта корабля. Путин назвал заход Defender в территориальные воды России провокацией, которая проводилась вместе с США.
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