В следующий раз британскому военному кораблю будет сложнее пройти через территориальные воды России. Об этом заявил посол РФ в Соединённом Королевстве Андрей Келин.

"Мы не говорили, что мы откроем огонь, как об этом, возможно, заявили некоторые парламентарии, но в следующий раз это будет значительно сложнее для них, потому что это не в первый раз, когда британский военный корабль делает это", — сказал Андрей Келин в интервью программе HARDtalk.