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    В Красноярске 10-летняя девочка ушла гулять во двор и пропала

    На утро ребёнка так и не удалось найти. Начаты масштабные поиски с участием волонтёров и полиции.

    26 августа, 01:52
    <p>Фото © <a href="https://ngs24.ru/text/incidents/2021/08/26/70099316/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NGS24.RU</a></p>

    Фото © NGS24.RU

    В Красноярске 10-летняя Полина Кованева ушла гулять во дворе дома на улице Первых Пионеров, 13 и не вернулась домой. О её пропаже стало известно 25 августа, а на поиски бросились полиция и волонтёры.

    Её рост около 120 см, плотного телосложения, круглое лицо, светло-русые короткие волосы, карие глаза. Была одета в темно-синие джинсы, фиолетовую футболку, синюю кепку и золотистые (жёлтые) кроссовки. С собой был телефон.

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    А в Татарстане ранее влюблённая пара подростков уехала кататься на лодке и пропала. Перед исчезновением ребята вели себя как обычно, только девушка упоминала "красивую дату" — 21.08.2021, однако не уточняла, чем она так примечательна. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Накануне на берегу Камы была обнаружена кроссовка девушки, а утром 25 августа найдено и её тело. Позже было обнаружено и тело парня.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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