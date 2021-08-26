В Красноярске 10-летняя девочка ушла гулять во двор и пропала
На утро ребёнка так и не удалось найти. Начаты масштабные поиски с участием волонтёров и полиции.
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В Красноярске 10-летняя Полина Кованева ушла гулять во дворе дома на улице Первых Пионеров, 13 и не вернулась домой. О её пропаже стало известно 25 августа, а на поиски бросились полиция и волонтёры.
Её рост около 120 см, плотного телосложения, круглое лицо, светло-русые короткие волосы, карие глаза. Была одета в темно-синие джинсы, фиолетовую футболку, синюю кепку и золотистые (жёлтые) кроссовки. С собой был телефон.
А в Татарстане ранее влюблённая пара подростков уехала кататься на лодке и пропала. Перед исчезновением ребята вели себя как обычно, только девушка упоминала "красивую дату" — 21.08.2021, однако не уточняла, чем она так примечательна. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Накануне на берегу Камы была обнаружена кроссовка девушки, а утром 25 августа найдено и её тело. Позже было обнаружено и тело парня.
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