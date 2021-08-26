В НАТО сообщили об угрозе теракта в аэропорту Кабула

"С одной стороны, мы бы хотели иметь как можно больше времени, чтобы вывезти как можно больше человек. Однако... если мы останемся после 31 августа, особенно если талибы* не дадут нам хотя бы некое подобие молчаливого согласия, растёт угроза атак", — сказал Столтенберг в беседе с газетой Financial Times.