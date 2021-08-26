В НАТО сообщили об угрозе теракта в аэропорту Кабула
По мнению генерального секретаря альянса, идёт одна из крупнейших операций по эвакуации в истории.
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Угроза террористического акта в аэропорту Кабула растёт с каждым днём, речь идёт о реальной, а не теоретической опасности. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"С одной стороны, мы бы хотели иметь как можно больше времени, чтобы вывезти как можно больше человек. Однако... если мы останемся после 31 августа, особенно если талибы* не дадут нам хотя бы некое подобие молчаливого согласия, растёт угроза атак", — сказал Столтенберг в беседе с газетой Financial Times.
Он также подчёркивает, что после вывода военнослужащих НАТО продолжит усилия по эвакуации коммерческими рейсами. Помимо прочего будут требовать от талибов открыть наземные пути.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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