Врач рассказала, какое свойство индийского штамма коронавируса её удивило

С появлением штамма "дельта" клиническая картина у коронавируса стала более яркой. Как пояснила инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. Павлова Оксана Станевич, все процессы при течении болезни стали развиваться гораздо быстрее.

"Это заметила не только я, это отмечают и мои коллеги-инфекционисты, работающие в других стационарах. По-видимому, сократился инкубационный период. Если раньше мы говорили о том, что после контакта заболевание развивается за 14 дней, сейчас это происходит гораздо раньше", — сообщила Станевич в беседе с "Лентой.ру".

Медик добавляет, что индийский штамм коронавируса вытеснил другие разновидности болезни в Москве и Санкт-Петербурге, а также в других крупных городах. Как обстоят дела в небольших населённых пунктах, пока не понятно.