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    Врач рассказала, какое свойство индийского штамма коронавируса её удивило

    По словам медика, эта мутация уже вытеснила все другие варианты в Москве и Санкт-Петербурге.

    26 августа, 02:24
    <p>Фото © <a href="https://mosgorzdrav.ru/yearcovid19" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mosgorzdrav.ru</a></p>

    Фото © Mosgorzdrav.ru

    С появлением штамма "дельта" клиническая картина у коронавируса стала более яркой. Как пояснила инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. Павлова Оксана Станевич, все процессы при течении болезни стали развиваться гораздо быстрее.

    "Это заметила не только я, это отмечают и мои коллеги-инфекционисты, работающие в других стационарах. По-видимому, сократился инкубационный период. Если раньше мы говорили о том, что после контакта заболевание развивается за 14 дней, сейчас это происходит гораздо раньше", — сообщила Станевич в беседе с "Лентой.ру".

    Медик добавляет, что индийский штамм коронавируса вытеснил другие разновидности болезни в Москве и Санкт-Петербурге, а также в других крупных городах. Как обстоят дела в небольших населённых пунктах, пока не понятно.

    Индийский штамм коронавируса "дельта" проник ещё в 15 стран

    Индийский штамм коронавируса "дельта" проник ещё в 15 стран

    Ранее премьер Южной Кореи заявил, что штамм коронавируса "дельта" заразнее в 300 раз. По его данным, уже 90% выявленных случаев заражения ковидом в стране относятся именно к индийскому варианту инфекции.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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