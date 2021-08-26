Почему не стоит переедать фруктов осенью, рассказал эксперт по питанию

Дешевизна фруктов осенью подвигает людей употреблять их в не верных, а часто даже больших объемах. Спортивный нутрициолог Дарья Савельева рассказала, чем опасен такой подход.

В беседе с радио Sputnik она рассказывает, что многие, употребляя фрукты в большом количестве начинают жаловаться на скачки давления, пропажу аппетита и другие проблемы. Савельева отмечает, что не стоит употреблять фрукты, чтобы "запастись витаминами".

"Сами люди потом жалуются, что наедаются яблоками, перестают контролировать аппетит, у них подскакивает вес, и в животе начинает бурчать. Все плохо становится, но они не могут остановиться, поскольку в голове сидит представление, что "надо", – сказала специалист.

Савельева рекомендует не употреблять более двух яблок в день. И ягоды советует есть тоже в меру – не более 200 граммов в терапевтических целях.

"Если съесть одно яблоко, то это хорошая терапевтическая доза. В нём будет много полезного, особенно если оно только что сорвано, из сада. Если небольшие яблоки, то можно и по два в день. Надо знать меру, нужно фрукты и ягоды есть в терапевтических дозах, то есть максимум по 200 граммов в день – и хватит. Все равно они будут доступны и потом", – заключила Дарья Савельева.