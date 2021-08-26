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    Почему не стоит переедать фруктов осенью, рассказал эксперт по питанию

    По её словам, ожидая только пользу, люди могут получить проблемы, в том числе скачки давления, отсутствие аппетита.

    26 августа, 03:04
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Дешевизна фруктов осенью подвигает людей употреблять их в не верных, а часто даже больших объемах. Спортивный нутрициолог Дарья Савельева рассказала, чем опасен такой подход.

    В беседе с радио Sputnik она рассказывает, что многие, употребляя фрукты в большом количестве начинают жаловаться на скачки давления, пропажу аппетита и другие проблемы. Савельева отмечает, что не стоит употреблять фрукты, чтобы "запастись витаминами".

    "Сами люди потом жалуются, что наедаются яблоками, перестают контролировать аппетит, у них подскакивает вес, и в животе начинает бурчать. Все плохо становится, но они не могут остановиться, поскольку в голове сидит представление, что "надо", – сказала специалист.

    Савельева рекомендует не употреблять более двух яблок в день. И ягоды советует есть тоже в меру – не более 200 граммов в терапевтических целях.

    "Если съесть одно яблоко, то это хорошая терапевтическая доза. В нём будет много полезного, особенно если оно только что сорвано, из сада. Если небольшие яблоки, то можно и по два в день. Надо знать меру, нужно фрукты и ягоды есть в терапевтических дозах, то есть максимум по 200 граммов в день – и хватит. Все равно они будут доступны и потом", – заключила Дарья Савельева.

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    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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