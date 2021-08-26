Российское Министерство промышленности и торговли намерено отказаться от повышающего коэффициента, который упрощает выпуск старых и дешёвых моделей, вроде фургона УАЗ, именуемого в народе "буханкой". В этих автомобилях нет сложной электроники и им делали "скидку" при подсчёте уровня локализации. Если её отменят, производить "буханку", "гранту" без мультимедиа- и другой электроники станет невыгодно, хоть потребители готовы купить их и так.

Как пишет "Коммерсант", такой проект готовят в Минпромторге. Дело в том, что производители набирают баллы локализации на выпускаемых моделях автомобилей, затем за их счёт получают государственную поддержку. Новшества могут сделать УАЗ "буханку" и Lada Granta бесполезными в этом плане. В министерстве газете пока не стали комментировать проект.