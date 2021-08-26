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    Врач рассказал, почему важно отказаться от курения и алкоголя при ковиде

    Эти вредные привычки могут значительно ухудшить и без того нелёгкое состояние вашего организма.

    26 августа, 03:41
    <p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

    Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

    Употребление алкоголя и курение в то время, когда вы болеете коронавирусной инфекцией, может нанести серьёзный вред здоровью. Об этом предупреждает врач-инфекционист Андрей Поздняков.

    "Конкретно при CoViD-19 самое печальное из всех проявлений похмелья то, что через некоторое время после употребления алкоголя возникает сгущение крови и усиление тромбообразования. SARS-CoV-2 сам по себе поражает эндотелий сосудов, также вызывая достаточно мощный процесс тромбообразования", — сказал медик в беседе с РИА "Новости".

    Курение же наносит вред и без того поражённым лёгким, предупреждает Поздняков. Он уверен, что у курильщика болезнь будет протекать гораздо сложнее.

    "Если у курильщика есть проблемы, напрямую связанные с этой привычкой, например ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь лёгких. — Прим. Лайфа), то и инфекция будет протекать у него тяжелее, чем у такого же человека, но без данной патологии", — отмечает инфекционист.

    Врач объяснил смертельную опасность курения электронных сигарет при коронавирусе

    Врач объяснил смертельную опасность курения электронных сигарет при коронавирусе

    Ранее премьер Южной Кореи заявил, что штамм коронавируса "дельта" заразнее в 300 раз. По его данным, уже 90% выявленных случаев заражения ковидом в стране относятся именно к индийскому варианту инфекции.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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