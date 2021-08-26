Врач рассказал, почему важно отказаться от курения и алкоголя при ковиде

Употребление алкоголя и курение в то время, когда вы болеете коронавирусной инфекцией, может нанести серьёзный вред здоровью. Об этом предупреждает врач-инфекционист Андрей Поздняков.

"Конкретно при CoViD-19 самое печальное из всех проявлений похмелья то, что через некоторое время после употребления алкоголя возникает сгущение крови и усиление тромбообразования. SARS-CoV-2 сам по себе поражает эндотелий сосудов, также вызывая достаточно мощный процесс тромбообразования", — сказал медик в беседе с РИА "Новости".

Курение же наносит вред и без того поражённым лёгким, предупреждает Поздняков. Он уверен, что у курильщика болезнь будет протекать гораздо сложнее.

"Если у курильщика есть проблемы, напрямую связанные с этой привычкой, например ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь лёгких. — Прим. Лайфа), то и инфекция будет протекать у него тяжелее, чем у такого же человека, но без данной патологии", — отмечает инфекционист.