Япония выразила протест России из-за военных учений на Курилах

Японское правительство выразило протест России. Это связано с тем, что Минобороны РФ планирует провести учения на острове Итуруп — одном из тех, на которые претендует Страна восходящего солнца. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

"Мы получили от российской стороны сообщение о том, что у побережья острова Итуруп в территориальных водах нашей страны с 26 по 29 августа, а также с 13 по 17 сентября пройдут стрельбы", — заявил на пресс-конференции Като.

Он добавил, что "проведение этих учений не соответствует позиции" Японии и является для неё неприемлемым.