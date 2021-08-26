Япония выразила протест России из-за военных учений на Курилах
Как сообщали в Минобороны, стрельбы пройдут с 26 по 29 августа и с 13 по 17 сентября на острове Итуруп.
Остров Итуруп. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Японское правительство выразило протест России. Это связано с тем, что Минобороны РФ планирует провести учения на острове Итуруп — одном из тех, на которые претендует Страна восходящего солнца. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.
"Мы получили от российской стороны сообщение о том, что у побережья острова Итуруп в территориальных водах нашей страны с 26 по 29 августа, а также с 13 по 17 сентября пройдут стрельбы", — заявил на пресс-конференции Като.
Он добавил, что "проведение этих учений не соответствует позиции" Японии и является для неё неприемлемым.
Напомним, Япония оспаривает принадлежность Южных Курил в течение десятилетий, после того как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.
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