Назван возраст, в котором водители наносят наибольший ущерб при ДТП

Наибольший ущерб другим водителям чаще всего наносят за рулём мужчины 30–40 лет и женщины старше 50 лет. К такому выводу пришли эксперты страховой компании "Согласие", которые проанализировали возмещение по страховым полисам ОСАГО.

В беседе с РИА "Новости" они отметили, что убыток в результате аварий, виновниками которых становятся такие водители, на 11% больше среднего. А наименее проблемными считаются водители-женщины в возрасте от 40 до 50 лет.