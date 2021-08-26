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    Назван возраст, в котором водители наносят наибольший ущерб при ДТП

    Вопреки стереотипам, от женщин в этом случае вреда меньше, особенно если они средних лет.

    26 августа, 04:26
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Наибольший ущерб другим водителям чаще всего наносят за рулём мужчины 30–40 лет и женщины старше 50 лет. К такому выводу пришли эксперты страховой компании "Согласие", которые проанализировали возмещение по страховым полисам ОСАГО.

    В беседе с РИА "Новости" они отметили, что убыток в результате аварий, виновниками которых становятся такие водители, на 11% больше среднего. А наименее проблемными считаются водители-женщины в возрасте от 40 до 50 лет.

    "Ущерб от аварий у них на 19% ниже среднего. У представительниц прекрасного пола 30–40 лет — на 15% меньше, 18–30 лет — на 5%. В целом женщины за рулём по сравнению с мужчинами наносят авто других водителей в ДТП менее серьёзные повреждения", пришли к выводу эксперты.

    В МВД предложили снизить стоимость ОСАГО и транспортный налог за добровольный техосмотр

    В МВД предложили снизить стоимость ОСАГО и транспортный налог за добровольный техосмотр

    Напомним, 15 июня Госдума отменила обязательный техосмотр для оформления полиса ОСАГО. 2 июля соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. 22 августа он вступил в законную силу.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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