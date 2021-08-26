Британский министр предложил афганцам сбегать из страны по земле
По мнению Бена Уоллеса, отказаться от попыток улететь через аэропорт Кабула будет "безопаснее и лучше".
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес дал совет жителям Афганистана, которые хотят экстренно покинуть страну после её захвата "Талибаном"*. По мнению военачальника, им не нужно пытаться попасть на самолёт.
"Я бы рассмотрел другой маршрут, если возможно. Если они думают, что могут уехать в третью страну, то так было бы безопаснее и лучше. Я бы рекомендовал им попробовать пересечь границу", — цитирует Уоллеса газета The Times.
Ранее Лайф рассказывал, что талибы перекрыли дорогу к аэропорту Кабула и пускают туда только иностранцев. Да и неприглашённых американцев призвали немедленно покинуть эту воздушную гавань.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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