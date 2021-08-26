Британский министр предложил афганцам сбегать из страны по земле

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес дал совет жителям Афганистана, которые хотят экстренно покинуть страну после её захвата "Талибаном"*. По мнению военачальника, им не нужно пытаться попасть на самолёт.

"Я бы рассмотрел другой маршрут, если возможно. Если они думают, что могут уехать в третью страну, то так было бы безопаснее и лучше. Я бы рекомендовал им попробовать пересечь границу", — цитирует Уоллеса газета The Times.