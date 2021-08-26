Инфекционист рассказала о возможных последствиях лёгкой формы коронавируса

После перенесённого коронавируса в лёгкой форме могут наблюдаться поражения центральной нервной системы. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Поражение ЦНС после перенесённого CoViD-19 закладывается во время острой инфекции, причём наблюдается это состояние не только при тяжёлых, но и при лёгких формах", — приводит её слова РИА "Новости".

Пшеничная заметила, что в случае проникания вируса в организм человека через нос он попадает в обонятельный нерв и распространяется по клеткам нервной системы.

Однако возможны случаи проникновения инфекции и в головной мозг — через гематоэнцефалический барьер. Это случается из-за повреждения эндотелия кровеносных сосудов головного мозга, через дефекты которых ковид и распространяется. А вот при тяжёлых формах мозг страдает в результате кислородного голодания, микротромбозов и патологического ответа иммунной системы, который может индуцировать повреждение нервных клеток и разрушение миелиновой оболочки, окружающей нервные волокна.