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    Инфекционист рассказала о возможных последствиях лёгкой формы коронавируса

    В этих случаях вирус попадает в организм человека через нос или гематоэнцефалический барьер, объяснила Наталья Пшеничная.

    26 августа, 05:21
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    После перенесённого коронавируса в лёгкой форме могут наблюдаться поражения центральной нервной системы. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

    "Поражение ЦНС после перенесённого CoViD-19 закладывается во время острой инфекции, причём наблюдается это состояние не только при тяжёлых, но и при лёгких формах", — приводит её слова РИА "Новости".

    Пшеничная заметила, что в случае проникания вируса в организм человека через нос он попадает в обонятельный нерв и распространяется по клеткам нервной системы.

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    Однако возможны случаи проникновения инфекции и в головной мозг — через гематоэнцефалический барьер. Это случается из-за повреждения эндотелия кровеносных сосудов головного мозга, через дефекты которых ковид и распространяется. А вот при тяжёлых формах мозг страдает в результате кислородного голодания, микротромбозов и патологического ответа иммунной системы, который может индуцировать повреждение нервных клеток и разрушение миелиновой оболочки, окружающей нервные волокна.

    Ранее врач рассказала, как избежать постковидных осложнений на почки. Россиян призывают следить за своим здоровьем, ведь проблемы с этим органом чреваты летальным исходом.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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