Начальник подозреваемого в убийстве 9-летней девочки рассказал, как тот жил. Видео © LIFE

Задержанный житель Тюмени, которого подозревают в убийстве девятилетней девочки, на работе не проявлял каких-то странностей. Сейчас трудно поверить, что он мой пойти на такое ужасное преступление. Об этом Лайфу рассказал Константин, руководитель мебельного предприятия, на котором трудился обвиняемый. Тот приходил периодически, когда была работа.

"Никаких негативных проявлений не было с его стороны. Он общительный, компанейский. Анекдоты рассказывал, в конфликты никогда не вступал. Спецназ прошёл, участковым работал, был достаточно грамотным", — говорит Константин.

По его словам, коллега ссорился со своей женщиной не больше, чем среднестатистические пары. Изначально проживал на "её территории", но подкаблучником не был, с характером. После недавнего конфликта снял квартиру (из неё потом и изымали вещдоки).

"Он же живёт на территории жены. Может быть, он не чувствовал себя хозяином в доме. Характер-то у него был, поэтому и ушёл", — полагает Константин.

Он вызвал подчинённого на фабрику, когда туда явились оперативники. Тот приехал, и его увезли полицейские, обратно он уже не вернулся.

"До этого никаких намёков не было. Ни полиции не видел, ни о конфликтах не знал", — сказал собеседник Лайфа.

Ранее сообщалось, что задержанный признался в убийстве девочки. С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, он расправился почти сразу же, как школьница пропала.