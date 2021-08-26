Собянин распространил меры поддержки молодёжи на людей в возрасте от 30 до 35 лет

Возраст жителей Москвы, на которых распространялись меры поддержки молодёжи в сфере занятости, увеличен с 30 до 35 лет. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

"Распространение действующих мер поддержки на москвичей в возрасте до 35 лет поможет найти работу большему числу граждан", — сказано в сообщении, опубликованном на сайте Правительства Москвы.

Теперь гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, помогут временно трудоустроиться. Кроме того, горожане смогут принять участие в специальных программах молодёжной практики. Для этого необходимо профессиональное образование и отсутствие опыта работы по полученной специальности в течение 12 месяцев после окончания обучения.

Отмечается, что в 2020 году служба занятости Москвы помогла трудоустроить более 50 тысяч молодых людей в возрасте до 30 лет.