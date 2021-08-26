Собянин распространил меры поддержки молодёжи на людей в возрасте от 30 до 35 лет
Гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, будет предоставлено временное трудоустройство.
Фото © Правительство Москвы
Возраст жителей Москвы, на которых распространялись меры поддержки молодёжи в сфере занятости, увеличен с 30 до 35 лет. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.
"Распространение действующих мер поддержки на москвичей в возрасте до 35 лет поможет найти работу большему числу граждан", — сказано в сообщении, опубликованном на сайте Правительства Москвы.
Теперь гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, помогут временно трудоустроиться. Кроме того, горожане смогут принять участие в специальных программах молодёжной практики. Для этого необходимо профессиональное образование и отсутствие опыта работы по полученной специальности в течение 12 месяцев после окончания обучения.
Отмечается, что в 2020 году служба занятости Москвы помогла трудоустроить более 50 тысяч молодых людей в возрасте до 30 лет.
Ранее в Минтруде объяснили, кто может получить от государства выплату в 250 тысяч рублей. Как отметила замминистра Ольга Баталина, все денежные операции производятся в рамках госпрограммы "Социальный контракт". При этом в нынешнем году также открылся новый блок поддержки.
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