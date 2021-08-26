Западные страны не должны вмешиваться в дела Афганистана и вывозить из Кабула людей, которые могли бы принести пользу республике. Об этом заявил представитель радикальной группировки "Талибан"* Забихулла Муджахид.

"Они не должны вмешиваться в дела нашей страны и забирать человеческие ресурсы: врачей, преподавателей, других нужных людей. В Америке они могут стать посудомойщиками или поварами. Это бесчеловечно", — сказал он в интервью газете The New York Times.

Муджахид заверил, что боевики не собираются преследовать афганцев, которые ранее им противостояли. По его словам, в республике этим людям сейчас ничего не угрожает. Представитель радикалов также добавил, что талибы просто хотят построить будущее и забыть о произошедших событиях.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.