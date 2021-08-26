Бизнесу в Москве выделят один миллиард рублей на профилактику коронавируса

Столичные предприниматели смогут компенсировать затраты на профилактику распространения коронавирусной инфекции. На эти цели город выделил один миллиард рублей. Финансовая помощь будет оказана бизнесменам, трудящимся в сферах общепита, образования, культуры, спорта, развлечений, а также тем, кто оказывает санаторно-курортные услуги и занимается ремонтом предметов личного потребления, сообщается в релизе на сайте мэра Москвы.

"Получить выплаты могут предприниматели, которые до 15 августа подали на портале mos.ru сведения о вакцинации 60% своих сотрудников. Речь идёт о разовой выплате 15 тысяч рублей, а также о дополнительной компенсации в размере 6,5 тысячи рублей на каждого работника", — пояснила вице-мэр Наталья Сергунина.

Заммэра добавила, что индивидуальные предприниматели, в подчинении которых нет граждан, смогут рассчитывать на субсидию в размере 21,5 тысячи рублей.

Как уточняется, в период с 1 по 30 сентября бизнесмены могут подать заявки на сайте Московского инновационного кластера для получения компенсации затрат на профилактику распространения CoViD-19 и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты.