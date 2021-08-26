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    Бизнесу в Москве выделят один миллиард рублей на профилактику коронавируса

    Финансовую помощь получат предприниматели, которые в срок до 15 августа подали сведения о вакцинации 60% подчинённых.

    26 августа, 07:25
    <p>Фото © Shutterstock</p>

    Фото © Shutterstock

    Столичные предприниматели смогут компенсировать затраты на профилактику распространения коронавирусной инфекции. На эти цели город выделил один миллиард рублей. Финансовая помощь будет оказана бизнесменам, трудящимся в сферах общепита, образования, культуры, спорта, развлечений, а также тем, кто оказывает санаторно-курортные услуги и занимается ремонтом предметов личного потребления, сообщается в релизе на сайте мэра Москвы.

    "Получить выплаты могут предприниматели, которые до 15 августа подали на портале mos.ru сведения о вакцинации 60% своих сотрудников. Речь идёт о разовой выплате 15 тысяч рублей, а также о дополнительной компенсации в размере 6,5 тысячи рублей на каждого работника", — пояснила вице-мэр Наталья Сергунина.

    Заммэра добавила, что индивидуальные предприниматели, в подчинении которых нет граждан, смогут рассчитывать на субсидию в размере 21,5 тысячи рублей.

    Как уточняется, в период с 1 по 30 сентября бизнесмены могут подать заявки на сайте Московского инновационного кластера для получения компенсации затрат на профилактику распространения CoViD-19 и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты.

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    Как уже писал Лайф, власти Москвы расширили список приоритетных отраслей для поддержки бизнеса. Теперь к ним относятся сфера общественного питания, культурная, досуговая и спортивные отрасли, а также те, кто оказывает населению бытовые услуги.

    Авторы
    Эмила Сидорова
    Эмила Сидорова

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