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    Власти Москвы расширили список приоритетных отраслей для поддержки бизнеса

    Теперь к ним относятся сфера общественного питания, культурная, досуговая и спортивные отрасли, а также те, кто оказывает населению бытовые услуги.

    26 августа, 07:09
    <p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

    Фото © Агентство городских новостей "Москва"

    Власти Москвы расширили перечень приоритетных отраслей, имеющих право на получение льготного кредита в рамках программы антикризисной поддержки бизнеса. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, сказано на сайте городского правительства.

    Теперь к ним относятся сфера общественного питания, предприниматели из культурных, досуговых и спортивных отраслей, а также те, кто оказывает населению бытовые услуги (парикмахерские и салоны красоты).

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    К числу приоритетных видов деятельности для поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) добавляется сдача в аренду, за исключением предоставления по договорам финансовой аренды (лизинга), а также деятельность по обслуживанию зданий и территорий. В мэрии напомнили, что осуществляющим деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях субъектам МСП до 31 декабря 2021 года предоставляется поддержка в размере до 8% годовых по вновь взятым кредитам. Также до конца года крупные предприятия получат поддержку в размере до 4% годовых по кредитам, взятым с 1 июля текущего года.

    Ранее Лайф рассказывал, что на поддержку бизнеса и НКО в России выделят дополнительные восемь миллиардов рублей. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, многие малые и средние предприниматели в условиях пандемии ковида по-прежнему находятся в сложном положении.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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