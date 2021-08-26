Власти Москвы расширили список приоритетных отраслей для поддержки бизнеса

Теперь к ним относятся сфера общественного питания, предприниматели из культурных, досуговых и спортивных отраслей, а также те, кто оказывает населению бытовые услуги (парикмахерские и салоны красоты).

К числу приоритетных видов деятельности для поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) добавляется сдача в аренду, за исключением предоставления по договорам финансовой аренды (лизинга), а также деятельность по обслуживанию зданий и территорий. В мэрии напомнили, что осуществляющим деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях субъектам МСП до 31 декабря 2021 года предоставляется поддержка в размере до 8% годовых по вновь взятым кредитам. Также до конца года крупные предприятия получат поддержку в размере до 4% годовых по кредитам, взятым с 1 июля текущего года.